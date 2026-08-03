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SBL／選秀會兩輪選4人就結束 莫斯塔發成狀元

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
政治大學外籍生莫斯塔發(右)成為選秀狀元。 記者許正宏／攝影
政治大學外籍生莫斯塔發(右)成為選秀狀元。 記者許正宏／攝影

SBL選秀會和WSBL選秀會今天登場，SBL選秀會只進行兩輪就結束，只有4名新秀獲選，追平SBL選秀會最少入選紀錄；政治大學外籍生莫斯塔發成為選秀狀元，成為史上第二位外籍生狀元。

今年SBL選秀會由去年加入的凱撒基隆黑鳶握有狀元籤，同時在第一輪還有第六順位選擇權；凱撒基隆黑鳶第一順位選擇UBA冠軍隊政治大學的外籍生莫斯塔發，第二順位的彰化柏力力直接放棄，第三順位的台啤選了郭嘉安。

郭嘉安高中就讀建國中學、大學進入國立體大的郭嘉安，上月TPBL選秀會以首輪第三順位被新北中信特攻選中，SBL選秀會再度第一輪獲選。

第四順位的台灣銀行放棄選秀，第五順位的裕隆選了來自台師大的後衛潘彥愷，第六順位的凱撒基隆黑鳶選擇放棄。

第二輪還有選秀權的台啤和裕隆都放棄，本屆選秀會結束。

2023年SBL選秀會，握有狀元籤的彰化柏力力選擇還自蒙古的蘇格爾，成為史上首位外籍選秀狀元，相隔3年再有外籍選秀狀元產生。

去年新人選秀會共有43人參與，最終有10人獲選；今年共27人報名，只有4人中選，追平2024年最少中選球員紀錄。

政治大學外籍生莫斯塔發(左)成為選秀狀元。 記者許正宏／攝影
政治大學外籍生莫斯塔發(左)成為選秀狀元。 記者許正宏／攝影

政治大學外籍生莫斯塔發(中)成為選秀狀元 記者許正宏／攝影
政治大學外籍生莫斯塔發(中)成為選秀狀元 記者許正宏／攝影

政治大學外籍生莫斯塔發(中)成為選秀狀元 記者許正宏／攝影
政治大學外籍生莫斯塔發(中)成為選秀狀元 記者許正宏／攝影

台啤選了郭嘉安(右)。 記者許正宏／攝影
台啤選了郭嘉安(右)。 記者許正宏／攝影

選秀 SBL 黑鳶 籃球

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