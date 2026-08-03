WSBL／亞運國手蔡佑蓮成選秀狀元 10人報名6人獲選

2026年WSBL新人選秀會和SBL選秀會今天登場，先進行的WSBL選秀會10人報名，共6人獲選，名古屋亞運3對3國手、今年UBA冠軍隊世新大學主將蔡佑蓮最先獲台電隊青睞，成為今年「女狀元」。

今年WSBL選秀會依據上一屆WSBL各隊例行賽名次，每一輪依序由最後一名球隊優先挑選球員一名，今年順序依序是台電、台元、中華電信和國泰人壽。握有「榜眼」籤的台元由新任執行教練黃英利代表出席，她選了就讀北市大、旅美的後衛邱昱珺，且因她在國家隊集訓不克出席，由昔日北市大教練「錢姐」錢薇娟上台代表。

錢薇娟（右）代替北市大子弟兵邱昱珺上台。記者許正宏／攝影

第三順位的電信將「探花」籤給了出自佛光大學的後衛李宜樺，今年完成連霸的國泰第一輪就直接放棄，結束本屆選秀會。

台電第二輪選擇台師大後衛林佳蓉，台元選擇世新大學前鋒、今年UBA總冠軍賽MVP葉欣宜，電信選擇來自美和科大的前鋒許可微。

第三輪台電放棄，台元也結束指名，電信同樣放棄，今年WSBL選秀會結束。

2024年WSBL選秀會8人報名、7人獲選，去年共有10位選手報名，最終有8人獲得青睞，台電就選擇了5名新秀；今年同樣是10位選手報名，共6人獲選。