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桃園盃三對三籃球賽AI灌水風波延燒 議員質疑審查失靈市府展開調查

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
第十屆桃園盃全國三對三籃球賽上周末登場，卻爆出「AI幽靈球隊」爭議。桃園市體育局今表示，承辦廠商已坦承確有報名灌水造假情事，市府將提報不良廠商，並追究詐欺責任及求償。圖／市府提供
第十屆桃園盃全國三對三籃球賽上周末登場，卻爆出「AI幽靈球隊」爭議。桃園市體育局今表示，承辦廠商已坦承確有報名灌水造假情事，市府將提報不良廠商，並追究詐欺責任及求償。圖／市府提供

桃園市體育局主辦的「2026第10屆桃園盃全國三對三籃球賽」爆出承辦廠商以AI生成「幽靈球隊」灌水報名，引發外界譁然。民進黨桃園市議員余信憲、黃瓊慧今質疑，涉案廠商過去已有重大履約爭議，為何仍能通過市府審查承辦標案，要求釐清責任。市府回應，已將全案送政風調查，並依法移送法辦、追究損害賠償，同時提報為不良廠商。

余信憲表示，桃園盃號稱歷年規模最大、逾2000隊報名，卻遭查出廠商「長揚國際實業有限公司」以AI生成隊名灌水，質疑市府標案審查機制失靈。他指出，長揚過去曾因向中華電信採購資安設備後積欠逾2288萬元貨款遭法院判決給付，質疑有重大履約爭議的廠商為何仍可承辦桃園市府標案，要求市府說明。

黃瓊慧也批評，體育局未盡監督責任，事發後將責任全推給廠商，後續除應究責、求償外，也應檢視是否涉及偽造文書、圖利等不法情事，並由政風單位介入調查是否有人員失職或瀆職。

市府新聞處長羅楚東表示，體育局先前已表明將追究廠商涉嫌詐欺等刑事責任，並依法求償，同時依公共工程委員會機制提報不良廠商，避免未來再承接政府標案；體育局也已主動將全案移送政風調查。

羅楚東表示，涉案廠商近年曾承辦高雄市、台南市政府、衛福部健保署及內政部等中央、地方活動，今年才首次承辦桃園盃；市府尊重議員監督，但若在沒有事實根據下影射市府與廠商有不當連結，令人遺憾。市府強調，對違法廠商絕不包庇，將依法究辦並檢討監督機制，避免類似事件再發生。

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