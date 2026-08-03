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蕭順議憶重傷「眼縫20多針」 離新竹前感謝中醫大院長救命之恩

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
即將展開職業生涯新篇章的職籃球星蕭順議，在離開新竹前，特地回到中國醫藥大學新竹附設醫院，感謝醫療團隊，拜會院長陳自諒，並將自己去年球季的主戰球衣贈送給院長。圖／中醫大新竹附醫提供
即將展開職業生涯新篇章的職籃球星蕭順議，在離開新竹前，特地回到中國醫藥大學新竹附設醫院，感謝醫療團隊，拜會院長陳自諒，並將自己去年球季的主戰球衣贈送給院長。圖／中醫大新竹附醫提供

新北國王隊官宣攻城獅前隊長蕭順議加入，蕭順議離開新竹前，特地返回中國醫藥大學新竹附設醫院致謝，並將去年球季主戰球衣贈送院長陳自諒。蕭順議感念4年前眼部重傷時，陳自諒親自縫合20多針，直呼對方是自己的「救命恩人」。

新北國王7月底宣布，網羅前鋒蕭順議到新北市，披上國王戰袍征戰2026-27賽季，展開職業生涯新篇章。蕭順議回憶，4年前季後賽時眼部遭猛烈撞擊，眼瞼嚴重撕裂、大量出血，當下一度以為「眼球掉出來」，還一直用手捧著眼睛，甚至一隻眼完全看不見，眼前只剩一片漆黑。

送抵急診後，陳自諒第一時間協助處置，親自完成眼部傷口縫合。蕭順議笑說，當時根本不知道眼前的人就是院長，還一度懷疑地問：「你會嗎？」直到縫合完成，發現傷口細緻漂亮，事後才知道替自己動手術的是院長，也因此留下深刻印象。

「那次總共縫了20多針，從裡到外都要縫，大約一個月才完全恢復。」蕭順議表示，過去6年，中國醫藥大學醫療體系不只照顧他，也陪伴許多隊友，因此離開新竹前，最想完成的一件事，就是親自向院長及醫療團隊說聲謝謝。

陳自諒表示，很肯定蕭順議懂得感恩，也祝福他加盟新球隊後持續在籃壇發光發熱，「我會一直幫你加油。」無論未來身在何處，中國醫藥大學新竹附設醫院醫療團隊都會是他最堅強的後盾。

蕭順議笑說，希望未來再回到醫院時，是來做健康檢查、保養身體，而不是因為受傷。「我這個人很惜情，離開之前，只想把曾經幫助過我的人，一一當面說聲謝謝。球隊會改變，但這份感情，會一直留在心裡。」

蕭順議6年來也長期接受中國醫藥大學新竹附設醫院復健科照護。復健科醫師何宇淳表示，蕭順議是一位認真、自律且願意配合治療的職業球員，每次受傷後都積極接受醫療評估、復健治療及肌力訓練，因此總能有效縮短恢復時間，以最佳狀態重返球場，「他的敬業態度，是職業運動員最好的典範。」

新北國王隊官宣攻城獅前隊長蕭順議加入，蕭順議離開新竹前，特地返回中國醫藥大學新竹附設醫院致謝，並將去年球季主戰球衣贈送院長陳自諒。圖／<a href='/search/tagging/2/中醫' rel='中醫' data-rel='/2/107711' class='tag'><strong>中醫</strong></a>大新竹附醫提供
新北國王隊官宣攻城獅前隊長蕭順議加入，蕭順議離開新竹前，特地返回中國醫藥大學新竹附設醫院致謝，並將去年球季主戰球衣贈送院長陳自諒。圖／中醫大新竹附醫提供

蕭順議 中醫 新竹 籃球

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