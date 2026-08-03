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籃球／台中東興國小女籃芬蘭國際賽奪冠 5戰壓倒性全勝

中央社／ 坦培里2日專電
台中市東興國小女子籃球隊在芬蘭舉行的第39屆Delfin Basket國際籃球錦標賽奪冠，校長謝秀娟（中，持獎盃）、帶隊教練胡佳昕（右一）與全體隊員、台僑、家長在體育館合影留念。圖中央社提供
台中市東興國小女子籃球隊在芬蘭舉行的第39屆Delfin Basket國際籃球錦標賽奪冠，校長謝秀娟（中，持獎盃）、帶隊教練胡佳昕（右一）與全體隊員、台僑、家長在體育館合影留念。圖中央社提供

從全國冠軍打到國際冠軍，台中市東興國小女子籃球隊今天在芬蘭舉行的第39屆Delfin Basket國際籃球錦標賽，以55比16大勝愛沙尼亞球隊，以5戰全勝的壓倒性戰力奪下WU14女子組冠軍，並在場外促成溫馨的國民文化外交。

冠軍賽在Linnainmaa School體育館登場，對手是同樣保持全勝、以A組第一晉級的愛沙尼亞強隊BSTallinn Kalev。

東興國小帶隊教練胡佳昕說，比賽開局兩隊比分一度膠著，東興發揮防守優勢，搭配快速攻守轉換穩住節奏，上半場以27比12拉開差距，下半場對手僅攻下4分，終場東興以55比16奪冠。

台中東興國小女籃在芬蘭國際賽奪冠，其中陳姝榕發揮速度優勢，在決賽中攻下全場最高20分，是球隊奪冠的重要功臣。圖中央社提供
台中東興國小女籃在芬蘭國際賽奪冠，其中陳姝榕發揮速度優勢，在決賽中攻下全場最高20分，是球隊奪冠的重要功臣。圖中央社提供

教練說，這群孩子歷經兩年扎實訓練，場上展現超越年齡的自律與默契，「非常清楚自己在什麼時間該做好什麼事情」。

東興女籃自7月31日開賽以來一路橫掃，預賽3場對手合計僅拿下38分，準決賽再以72比27擊退地主球隊BC Nokia，5戰合計攻下369分、僅失81分，每場平均失分不到17分。

決賽最高得分為陳姝榕攻下20分，黃淮禎貢獻14分居次。黃淮禎賽後說：「平時訓練艱辛，但換來冠軍，一切都值得；隊友之間非常團結，來到芬蘭就抱著滿滿期待，最後大家在場上發揮了團隊精神，留下最美好的回憶。」

芬蘭各地台僑特地齊聚加油，現場氣氛熱烈。球員林翊菲的家長在場邊架機直播，讓無法到場的家長與親友即時收看。對女兒的表現深感驕傲。

台中東興國小女籃在芬蘭國際賽奪冠，芬蘭在地球隊球員特地趕來助陣，手持寫有漢字的應援旗為中華隊吶喊。圖中央社提供
台中東興國小女籃在芬蘭國際賽奪冠，芬蘭在地球隊球員特地趕來助陣，手持寫有漢字的應援旗為中華隊吶喊。圖中央社提供

其他場次的芬蘭在地球隊球員也特地趕來助陣，手持寫有漢字的應援旗為中華隊吶喊。她們說，這幾天和東興女籃在場上交手，中華隊打得精彩，「學到很多，我們已經成為粉絲了」。賽後東興女籃特地送上小禮物，她們也將台僑為中華隊加油的國旗一併收下留念。

帶隊出訪的東興國小校長謝秀娟說，體育班的孩子讓她留下深刻印象，場上拚得你死我活，下了球場就跟對手成了好朋友。東興國小已有體育班學生畢業後考入台中一中、台中女中，學校並申請專款課輔經費，確保體育班學生訓練與學業並重。

台中市東興國小女子籃球隊（藍衣）在芬蘭國際賽事中發揮防守優勢，搭配快速攻守轉換穩住節奏，大勝對手奪冠。圖中央社提供
台中市東興國小女子籃球隊（藍衣）在芬蘭國際賽事中發揮防守優勢，搭配快速攻守轉換穩住節奏，大勝對手奪冠。圖中央社提供

謝秀娟表示，台中市各校體育風氣興盛，大新國小手球隊暑假遠赴法國奪冠，多校足球隊也赴歐參賽，東興女籃芬蘭能奪冠是這股風氣的縮影。她說，除了文化交流，運動同樣能搭起跨國橋梁，帶孩子到國外比賽，就是視野的拓展，更是國際教育的實踐。

教練胡佳昕也是女籃選手出身，她說，小學階段能沉浸在團體運動中極為難得，能藉由籃球帶孩子踏上芬蘭這片土地，「親眼看看外面的世界，對她們的成長是非常珍貴的體驗」。

芬蘭 台中 愛沙尼亞 籃球

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