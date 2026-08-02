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等不到對手…桃園盃籃球賽爆「AI幽靈球隊」！廠商認灌水、體育局怒喊求償

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
第十屆桃園盃全國三對三籃球賽周末登場，卻爆出「AI幽靈球隊」爭議。桃園市體育局今表示，承辦廠商已坦承確有報名灌水造假情事，市府將提報不良廠商，並追究詐欺責任及求償。圖／市府提供
第十屆桃園盃全國三對三籃球賽周末登場，卻爆出「AI幽靈球隊」爭議。桃園市體育局今表示，承辦廠商已坦承確有報名灌水造假情事，市府將提報不良廠商，並追究詐欺責任及求償。圖／市府提供

第十屆桃園盃全國三對三籃球賽周末登場，卻爆出「AI幽靈球隊」爭議。多名參賽選手質疑，大量隊伍未報到，導致不少球隊苦等數小時卻因對手棄權直接晉級。桃園市體育局今表示，承辦廠商已坦承確有報名灌水造假情事，市府將提報不良廠商，並追究詐欺責任及求償。

比賽首日即有不少參賽選手在社群平台發文反映，現場出現大量未報到隊伍，不少球隊一早完成報到後，遲遲等不到對手出現，賽程因此延宕，有的球隊甚至未正式出賽，就因對手棄權直接晉級，引發參賽者不滿。

隨著相關照片及賽程表在網路流傳，網友發現許多未到場隊伍名稱疑似具有固定命名模式，質疑承辦單位利用AI大量生成隊名灌水報名，營造報名踴躍假象，「AI幽靈球隊」事件迅速在網路延燒。

體育局表示，昨天接獲外界反映後，第一時間要求承辦廠商長揚國際實業有限公司提出原始報名資料，並針對報名情形詳細說明。經查證後，廠商已坦承確有報名灌水造假行為；體育局嚴厲譴責廠商造假，強調將依公共工程委員會相關機制提報為不良廠商，並追究其涉嫌詐欺行為及相關損害賠償責任，絕不寬貸。

體育局也表示，對此次賽事引發重大爭議及造成選手權益受損深感歉意，未來將全面檢討賽事報名及審核流程，強化承辦廠商管理與督導機制，建立更嚴謹的查核制度，確保賽事公平性及參賽者權益，避免類似事件再次發生。

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