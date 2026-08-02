佛光盃籃賽／台師大女子組封后 佛光逆轉奪季軍

2026佛光盃國際大學籃球邀請賽今天落幕，唯一闖進冠軍戰的本土代表台灣師大，在女子組冠軍戰靠著上半場所奠定超過20分領先優勢，68：50擊敗日本東北學院大學，自2013年後再次捧起佛光盃冠軍；壓軸男子組冠軍戰，馬來西亞激戰美國維斯蒙特學院，維斯蒙特再次拉尾盤，在最後1節甩開馬來西亞，74：57後來居上，抱走今年佛光盃男籃冠軍。

冠軍戰登場前，女子組季軍戰佛光山佛光大學上演精采逆轉，直到末節讀秒階段還落後菲律賓國家大學，潘以柔關鍵抄截再助攻邱敬恩飆進逆轉3分球，佛光71：69險勝菲國大保住季軍。替補上陣貢獻雙方板凳最高15分，邱敬恩指出，自己生涯從來沒命中過這麼關鍵的進球，前幾天自己狀況不佳，但教練楊淑淨還是鼓勵有機會就要果決出手，進球後瞬間壓力全部釋放。

男子組季軍戰政治大學「七壯士」再次上陣，因5名主力球員提前到中國杭州參加AUBL亞洲大學籃球聯賽活動，在人手不足下，即便主帥陳子威特地南下督軍，末節球員仍體力透支，67：88敗給日本筑波大學。

政大此役再度陷入犯規麻煩，張勝淇、林恩宇犯滿畢業，王暐嘉19分是陣中最高。陳子威表示，因這次佛光盃時程跟AUBL亞洲大學籃球聯賽有些緊湊，但真的很感謝佛光盃還是邀請政大，特別是今年球隊在宋昕澔、吳志鍇畢業後，算是另類換血期，有佛光盃這樣的比賽，可以讓先前上場較少或是新進球員在短時間快速累積經驗，期待有機會繼續參與。

台師大在女子組冠軍戰把握東北學院主力得分手工藤未羽因傷缺陣，首節打出25：7優勢，並在半場結束取得超過20分領先，江子柔穿梭全場繳出25分、6籃板、4助攻、5抄截全能表現，張聿嵐13分次之，成功為台師大奪得自2013年後首座佛光盃冠軍。

上季無緣UBA大專籃球聯賽4強，台師大總教練梁嘉音認為，過去這段時間大家真的都悶很久，經過沉澱、調整之後，這冠軍是給台師大的肯定。江子柔提到，上季UBA無緣4強很可惜，但團隊在整個暑假都很拚，感覺大家心態很不一樣，很想要把失去的討回來，有前面的努力，才能有這次佛光盃冠軍。

壓軸男子組冠軍戰，馬來西亞雖打完3節取得領先，但維斯蒙特替補出發的曼德爾（Aidan Mandel）末節獨拿7分，18分、8籃板都是全隊最佳，成功領軍維斯蒙特打敗馬來西亞，在佛光盃稱王。這也是維斯蒙特主帥雷斯利（Justin Leslie）生涯第3度參加佛光盃，3次都率領不同隊伍奪冠，他說：「每次我想回美國宣傳佛光盃有多麼特別，都很難用言語表達，這一切真的太美好。」