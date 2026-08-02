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TPBL／唐維傑續約海神 勤明慶轉任體能教練

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐維傑與海神完成續約。圖／高雄全家海神提供
唐維傑與海神完成續約。圖／高雄全家海神提供

高雄全家海神職業籃球隊今天宣布兩項人事異動及球員續約消息，助理教練朱永弘新賽季將接下助理教練兼顧問，禁區悍將勤明慶轉任體能教練，「港都之子」唐維傑也與球隊完成續約，復健調整不間斷，以自身堅毅精神實踐永不放棄信念，為重返高雄巨蛋努力。

海神隊助理教練朱永弘自創隊以來於戰術情蒐、數據分析與球員季前體能追蹤等，為團隊打造完整基礎，在成軍元年協助拿下隊史首冠，並於上季臨危之際暫代兵符。新賽季朱永弘將接下助理教練兼顧問，以其多年助教歷練及專業經驗，在未來持續協助團隊成長。

2017年開啟球員生涯，海神隊創隊元老勤明慶生涯自SBL起家，曾效力金門酒廠、九太科技，在他效力海神隊5年以來，休賽季對自身體能維持總抱持高標 準，並屢屢在開季體測繳出優異的體能狀態成績單。

「這兩年自己接觸到各式的穩定度、活動度及功能性訓練後，也開啟我對肌力與體能領域的興趣。」新賽季將轉換角色擔任體能教練，勤明慶表示競技體能訓練蘊含無限可能，未來他將會攜手體能團隊，幫助隊友們追逐最佳表現。

唐維傑3年前由選秀加入海神，上季再度遭逢膝蓋傷勢，職業旅途不斷面臨挑戰，唐維傑仍保持正向及謙遜心態，「身為一名職業運動員，我始終珍惜能站 在球場的每一天，也深知這份身分得來不易。感謝領隊、執行⻑與球團一路以 來的支持與信任，讓我有機會續留高雄拚戰。」

唐維傑現已全心投入復健，在後勤同仁陪伴下重新調整訓練步伐，並在籃球路上實踐堅毅精神。海神球團允諾將持續給予協助，成為唐維傑勵志心念背後奧援，目標再度重返熟悉的高雄巨蛋，與隊友並肩作戰。

朱永弘轉任助理教練兼顧問。圖／高雄全家海神提供
朱永弘轉任助理教練兼顧問。圖／高雄全家海神提供

勤明慶轉任海神體能教練。圖／高雄全家海神提供
勤明慶轉任海神體能教練。圖／高雄全家海神提供

唐維傑 海神 教練 籃球

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