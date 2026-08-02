台北羽賽／不敵日美女 僅存地主希望混雙「銀」恨寫11年零冠紀錄

成為台北公開賽僅存「地主希望」的混雙組合楊博軒／胡綾芳，今天碰日本名將渡邊勇大／20歲短髮美女田口真彩，第一局還緊咬比數，但錯過追平機會後以19：21、8：21敗陣，沒能為地主守護金盃，代表台將11年來首度沒能留下任何冠軍。

台北羽球公開賽從1980年開始舉辦，近十幾年地主有退役傳奇戴資穎、「一哥」周天成等領銜，從2016年開始至少都有地主登頂，但今年男單兩大保險周天成和「左手重砲」林俊易都在4強止步，楊博軒／胡綾芳成今天五場決賽中唯一的台將代表。

世界排名12、列大會第2種子的楊胡配，今天碰世界排名19的日本組合，首局最多握有4分領先，但被日本組合逆轉，局末關鍵時刻又因失誤錯過追平機會；第二局日本組合幾乎一路領先，技術暫停時已握有11：4優勢，恢復比賽後持續擴大領先，最終只花32分鐘就以21：19、21：8帶走勝利，也是去年開始合拍後的最高等級冠軍。

第二局比分差距大，胡綾芳解釋說：「第二局逆風邊，渡邊控制能力其實很好，我們回球被限制住。」渡邊勇大和前搭檔東野有紗打下兩枚奧運混雙銅牌，去年開始和小9歲的田口真彩合拍，今年亞錦賽就打下季軍，上周超級1000系列的中國公開賽也打進8強，台北公開賽一舉登頂，寫下合作的最高等級冠軍紀錄。

身為決賽僅存的台將組合，楊博軒認為沒有太大壓力，「一場一場來，沒想太多。」胡綾芳坦言多少會有些壓力，只能盡快調適。

前年在台北公開賽後退休的兩屆奧運金牌名將李洋，今天以運動部部長身分擔任混雙頒獎嘉賓，讓楊博軒直呼新鮮，「一個學長，換身分跟我頒獎，滿開心。」胡綾芳也笑說，應該找時間去和部長請教幾招。

2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，我國組合楊博軒（右二）與胡綾芳（右三）以亞軍作收，運動部長李洋（左二）到場擔任頒獎嘉賓。記者余承翰／攝影

2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，我國好手楊博軒（右）與胡綾芳（左）以19：21、8：21不敵日本對手，屈居亞軍。記者余承翰／攝影

2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，我國好手楊博軒（右）與胡綾芳（左）以19：21、8：21不敵日本對手，屈居亞軍。記者余承翰／攝影

2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，日本組合渡邊勇大（右）與田口真彩（左）以21：19、21：8獲勝，拿下本屆賽事冠軍。記者余承翰／攝影

2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，日本組合渡邊勇大（右一）與田口真彩（右二）以21：19、21：8獲勝，拿下本屆賽事冠軍，我國組合楊博軒（左二）與胡綾芳（左一）則收穫亞軍。記者余承翰／攝影