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籃球／混血男籃好手陳卡特偶像是KD 愛打2K、自曝天天喝珍奶
自曝是珍奶重度成癮者，還是熱血電玩迷，身為今年U18亞洲盃男籃台灣隊的看板人物，台美混血小將陳卡特其實跟同齡大男孩一樣，都有崇拜的偶像，也懷著NBA的夢想。
媽媽是台灣人的台美混血好手陳卡特（CarterColeman），身高達203公分，不僅兼具優異投籃手感與切入破壞力，還擁有絕佳的球場視野，因此被評為全美四星高中生，同時也是這次U18台灣男籃培訓隊6名「混血軍團」中，最閃耀的一顆星。
來自美國奧克拉荷馬的陳卡特，籃球路上的偶像是美國職籃NBA前雷霆超級球星杜蘭特（KevinDurant），加上兩人身高、球風相仿，因此他也期許自己有朝一日能追隨偶像的腳步，踏上籃球的最高殿堂。
球場上的陳卡特嚴肅認真、不苟言笑，他接受中央社專訪時透露，場下的他隨和也很愛聊天，還是不折不扣的電玩迷，而且涉略極廣，從「Minecraft」、「NBA 2K系列」，打到「要塞英雄」、「決勝時刻」等射擊類遊戲，甚至連近期火紅的「超級變色龍」也有玩過。
「1天可能會玩個2小時左右，其實沒有很多，畢竟平常還有很多事情要做。」陳卡特透露，因為偶像是杜蘭特，因此「NBA 2K系列」最喜歡使用2020-21賽季的布魯克林籃網，因為當時球隊坐擁杜蘭特、厄文（Kyrie Irving）及哈登（James Harden）的3巨頭。
有趣的是，首度到台灣的陳卡特笑說，全家來台灣前，父母還特別考他能否從地圖中找到台灣，而他與這片土地最大連結是「珍珠奶茶」，陳卡特透露，美國的珍珠奶茶很甜，相較更不健康，而台灣的甜度比較低，讓他變成幾乎是每天一杯的重度成癮者。
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