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籃球／四星高中生陳卡特花7小時取得護照 代表台灣出征U18直呼圓夢

中央社／ 台北2日電
台美混血籃球小將陳卡特。圖中央社提供
台美混血籃球小將陳卡特。圖中央社提供

被評為全美四星高中生的台美混血籃球小將陳卡特，將代表台灣征戰U18亞洲盃男籃賽，他透露當初花了7小時車程取得台灣護照，如今將披上國家隊戰袍，陳卡特直呼圓夢。

這次U18台灣男籃培訓隊納入史上最多6名台裔球員，不過在這一票備受期待的「混血軍團」中，被評為全美四星高中生的陳卡特（Carter Coleman）最為亮眼。被看好能成為中華隊與亞洲列強抗衡一大利器，並盼順利闖進本屆U18亞洲盃男籃4強，一舉取得明年U19世界盃參賽門票。

值得一提的是，中華民國籃球協會副秘書長張承中向中央社透露，其實陳卡特差點無緣披上中華隊戰袍，所幸陳卡特一家人花了7小時驅車前往休士頓駐美代表處，壓線取得台灣護照，才有驚無險趕上U18亞洲盃男籃的報名程序，因此特別感謝休士頓駐美代表處的溫暖關心、協助。

陳卡特接受中央社專訪時表示，直到搭機前往台灣的那一刻，心中開始浮現「真的要代表台灣」感覺，他透露這是一個全新機會，畢竟從小就夢想成為職業球員，甚至代表一個國家征戰國際賽，「現在我想向大家展示我的能力，相信以我們的實力絕對有機會奪冠。」

以前也曾玩過美式足球，不過陳卡特深受哥哥影響，始終對籃球情有獨鍾，甚至總是習慣穿著哥哥的14號球衣，在家人鼓勵下成長為全美四星高中生，他笑說，當看到自己的名字出現在榜單上，他直接從椅子上跳起來，「當然還是希望是五星高中生，但這個結果我已經很開心。」

第一次來到台灣，陳卡特透露對台灣街道的整潔留下深刻印象，因為美國到處都能看到垃圾，他也提到，台灣的治安很好，甚至還有24小時營業的便利商店，接下來他期望離台前逛一次夜市，並計劃開始學習中文，幫助自己更能融入台灣。

護照 卡特 台灣護照 籃球

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