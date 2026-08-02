籃球／東興國小女籃芬蘭4連勝 強勢挺進冠軍賽

代表台灣參賽的台中市東興國小女子籃球隊，今天在芬蘭坦培里（Tampere）舉行的第39屆Delfin Basket國際籃球錦標賽WU14女子組B組一路勢如破竹，在分組準決賽以72比27擊敗地主球隊BC Nokia，四戰全勝挺進冠軍賽。

東興女籃2日將迎戰同樣保持不敗的A組愛沙尼亞BSTallinn Kalev，爭奪冠軍。

實力堅強的小女將自7月31日開賽以來一路橫掃，預賽首戰以93比6擊敗Pyrintö WU13 White，第二戰65比27勝KaVo，今天上午再以84比5力退Katz BasketPurple，以B組第一之姿晉級4強。

台中市東興國小女籃隊在芬蘭Delfin Basket國際籃球錦標賽表現亮眼。圖中央社提供

三場預賽對手合計僅攻下38分，其中Katz BasketPurple全場只拿下5分。加上準決賽，東興女籃4戰共攻下314分、失65分，平均每場失分16分，每場平均淨勝超過62分，展現壓倒性戰力。

面對身材普遍占優勢的歐洲球隊，台灣隊沒有陷入苦戰，反而憑藉快速攻守轉換、積極壓迫與流暢傳導，多數時間掌握比賽節奏。

冠軍賽將於2日中午12時10分（台灣時間17時10分）在Linnainmaa School 球場舉行。對手BS TallinnKalev來自愛沙尼亞首都塔林（Tallinn），以A組第一晉級，預賽曾以61比17擊敗Pyrintö WU13 Red，至今同樣保持不敗戰績。這場冠軍戰將由兩支分組第一、尚未吞敗的隊伍正面交鋒。

東興國小女籃隊小將們在場上發揮流暢傳導與團隊默契。圖中央社提供 中央通訊社

帶隊教練胡佳昕表示，教練與球員都很興奮，對決賽充滿期待，「對明天冠軍很有信心。」

東興女籃今年5月才在114學年度國民小學籃球聯賽（EBL）女童組冠軍戰，以26比23擊敗苗栗縣大同國小，奪下隊史第5座全國冠軍。此次遠征芬蘭，依舊展現強勁競爭力。當時的隊長黃淮禎、林宇婕及郭昱彤，此次也隨隊赴芬蘭參賽，並由胡佳昕再度領軍。

台中市東興國小女籃隊。圖中央社提供

親自帶隊出國的東興國小校長謝秀娟表示，隊上球員皆為體育班學生，每天上午、下午固定訓練數小時。她說，全隊都很開心能到距離台灣如此遙遠的芬蘭參賽。

今天B組比賽由於勝負已無懸念，地主BC Nokia已有球員落淚；不過，還有來自其他參賽隊伍的芬蘭女孩們特地替台灣隊加油，成為這場比賽難忘的記憶。

代表台灣出征的台中市東興國小女籃隊在芬蘭Delfin Basket國際籃球錦標賽一路勢如破竹，8名參賽小將在場邊與國旗開心合影，比出「第一」的手勢，對即將到來的冠軍戰充滿信心。中央社記者巫祈麟坦培里攝 115年8月2日 中央通訊社

Delfin Basket國際籃球錦標賽創辦於1988年，由坦培里Pyrintö體育會主辦，今年邁入第39屆，賽事於7月31日至8月2日在坦培里多所學校體育館舉行。今年共有200多支隊伍分組參賽，包括25支海外隊伍，連同地主芬蘭共有9個國家參賽。