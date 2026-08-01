籃球／全國小學聯賽增俱樂部賽制 台中52隊捍衛主場

備受期待的「2026全國小學籃球夏季聯賽」今天於台中市瑞穗國小體育館隆重開幕，來自全國各地的基層籃球小將齊聚一堂，在充滿熱情與活力的歡呼聲中，正式揭開今夏最熱血的籃球賽事序幕。作為在地東道主，台中展現驚人的號召力，共有高達52支隊伍報名參賽，展現出台中基層籃球蓬勃發展的強大實力與熱情，各隊更誓言將全力發揮、捍衛主場榮譽。

今年賽事的最大亮點與突破，在於主辦單位全國小學體育總會大幅擴增賽制，特別於「俱樂部組」增設了男生二組與女生一組。這項變革完美契合了新成立運動部積極推動的「運動普及化」與「全民參與」政策。過去許多對籃球懷抱熱情的孩子，常因就讀的學校未成立傳統籃球校隊，而遺憾無法登上全國賽舞台。

全國小學籃球夏季聯賽大會會長江啟臣在開幕致詞時表示，「自從國小籃球聯賽在台中落腳舉辦後，每年夏天最期待的就是看著這群充滿拚勁的小將們，隨著每年報名隊數不斷攀升，總算沒白費當初積極爭取在台中舉辦全國基層籃球賽事的苦心了。我深感欣慰也始終認為，運動絕不應侷限於少數競技菁英，而是應該深入社區與家庭。」

主辦單位全國小學體育總會理事長陳煥修認為透過俱樂部組別的擴增，他強調，「我們要讓每一位喜愛運動的孩子，即便是透過社區或民間俱樂部訓練，也能享有平等且優質的機會，站上高規格的全國競技賽場一圓籃球夢，在比賽中學習團隊合作、抗壓性與運動家精神。」

在為孩子們搭起追夢舞台的同時，提供安全、舒適的比賽與訓練環境同樣刻不容緩。面對近年來極端氣候與夏季的酷熱天氣，室內場館已成為所有選手與家長們最殷切的期待。台中市政府運動局也協調各賽事場館全程開放冷氣提供最宜人的比賽環境。台中市運動局局長游志祥也在致詞時承諾比賽期間讓遠道而來的參賽隊伍感受到台中人的熱情與親民的美食，期待大家都能享受比賽並以球會友。