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「2026第十屆桃園盃全國三對三籃球賽」 結合珍珠海岸音樂季籃下開戰

聯合新聞網／ 綜合報導
2026桃園盃3x3開幕式大合影。 桃園市體育局提供
2026桃園盃3x3開幕式大合影。 桃園市體育局提供

「2026第十屆桃園盃全國三對三籃球賽」今（1）日上午於竹圍漁港天幕廣場盛大開幕，由桃園市長張善政親自出席開幕儀式，並宣布賽事正式開打。今年賽事共吸引2,075支隊伍、近8,000位選手報名參賽，報名十分踴躍，本次賽事以「籃下開戰 決勝桃園」為口號，引燃火熱賽事氛圍。

「桃園盃全國三對三籃球賽和我們『海洋音樂季』結合在一起，今年也特別邀請美國NBA職業籃球明星、灌籃大賽冠軍Zach LaVine到現場，我們一起來期待。」張善政表示，Zach LaVine昨天清晨抵台，許多球迷到場接機，下午到市府，與桃園在地學校球隊桃園高中和陽明高中學生交流互動，獲得熱烈迴響。

連續兩年「桃園盃全國三對三籃球賽」結合「桃園珍珠海岸國際音樂節」，而且都邀請NBA頂級球星到場共襄盛舉，去年為選秀狀元Karl-Anthony Towns和總冠軍賽最有價值球員Kawhi Leonard，今年則是兩屆灌籃王Zach LaVine，勢必帶來不一樣的跨界浪潮。

「我們打造『珍珠海岸』變成台灣的觀光、桃園的觀光特色，珍珠海岸北起就是我們的竹圍漁港，我們要把它打造成一個不僅兼具漁業，還有觀光的漁港。」張善政指出去年盛況令球迷和歌迷都感受非常深刻，今年也是精采可期，「我們相信我們持之以恆再做下去，珍珠海岸一定會變成我們國內最重要的觀光的盛事之一。」

今年適逢桃園盃邁入第十屆，持續與「2026桃園珍珠海岸音樂季」及球星見面會合作辦理，串聯運動及音樂等流行文化，將竹圍漁港化身兼具競技及娛樂的展區，打造運動流行夏日盛典，並持續建立運動流行的品牌形象。

本屆桃園盃規劃12個競賽組別，涵蓋不同年齡層與族群，提供全國籃球愛好者公平競技、以球會友的交流平台。今年賽事自8月1日起陸續於竹圍漁港、桃園高中及龍潭高架橋下籃球場等3地同時舉辦預賽、複賽及準決賽等，並將於8月23日於中央大學舉辦決賽，賽事總獎金高達60萬元。

除精采賽事外，今年在桃園高中賽場周邊也規劃豐富的場邊互動體驗，包括專業棚拍形象照體驗，讓選手留下專屬的球員紀念；體感互動運動挑戰，邀請大小朋友一起體驗運動樂趣；以及原民工藝DIY體驗等多元活動，讓民眾在觀賞精采比賽之餘，也能共同參與互動，打造兼具運動、文化與親子休閒的全民運動嘉年華。

本屆賽事亦持續落實永續理念，現場設置飲水補給站，鼓勵民眾自備環保杯，減少一次性塑膠製品使用，並將環保概念融入賽事各項細節，兼顧運動發展與環境永續，打造兼具熱情與責任的城市品牌活動。

桃園具備完善的職業籃球資源，具有「桃園璞園領航猿」及「台啤永豐雲豹」兩大職籃球隊，市府也投入3.4億元改善桃園市立綜合體育館內部設施，並持續優化戶外三對三籃球場，提供市民更優質的運動環境，未來將持續打造品牌活動，歡迎全國民眾一同欣賞精采球賽，並感受音樂演出及海岸風光。

2026桃園盃3x3開幕式市長聯訪。 桃園市體育局提供
2026桃園盃3x3開幕式市長聯訪。 桃園市體育局提供

2026桃園盃3x3開幕式市長致詞。 桃園市體育局提供
2026桃園盃3x3開幕式市長致詞。 桃園市體育局提供

2026桃園盃3x3開幕式市長致詞。 桃園市體育局提供
2026桃園盃3x3開幕式市長致詞。 桃園市體育局提供

2026桃園盃3x3開幕式大合影。 桃園市體育局提供
2026桃園盃3x3開幕式大合影。 桃園市體育局提供

2026桃園盃3x3開幕式市長致詞。 桃園市體育局提供
2026桃園盃3x3開幕式市長致詞。 桃園市體育局提供

桃氣女孩參與技術挑戰賽。 桃園市體育局提供
桃氣女孩參與技術挑戰賽。 桃園市體育局提供

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