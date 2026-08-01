PLG／富邦勇士與莫巴耶續約 許晉哲期許扛起未來核心責任

台北富邦勇士隊今天宣布，正式與球員莫巴耶（Mouhamed Lamine Mbaye）完成續約，雙方將攜手迎接新賽季，持續朝更高目標邁進。

莫巴耶自2024年加盟台北富邦勇士以來，展現穩定且全方位的攻防實力，場均貢獻13.5分、6.1籃板、1.8助攻、1.1阻攻及0.7抄截。上賽季莫巴耶曾單場攻下24分，刷新個人生涯單場得分新高，並獲選單周最佳球員。憑藉整季出色的表現，莫巴耶入選年度第一隊與年度防守第一隊，展現他在攻防兩端的重要價值。

領隊兼總教練許晉哲表示，「莫巴耶是一位我們非常重視的年輕球員，很高興球團能夠順利與他完成續約。從加入球隊以來，我們看到他不論在訓練態度、職業精神，又或是對比賽的理解，都有非常明顯的成長。他擁有出色的身體條件、多功能的球風，以及願意學習的態度，這些都是球隊長期培養的重要基礎。球隊目前正處於新舊世代交替的重要階段，我們希望莫巴耶能夠和勇士球員們一起成長，逐步扛起球隊未來的核心責任，建立富邦勇士下一個世代的競爭力。」

對於新賽季的期許，許晉哲表示，希望莫巴耶能展現更多企圖心，在每一場比賽中勇於挑戰自我，無論是得分、籃板、防守，或是在關鍵時刻的表現，都能更加成熟與穩定，「我相信，只要持續保持現在的努力態度，莫巴耶有能力成為聯盟最具影響力的本土鋒線之一，也將成為富邦勇士未來不可或缺的重要戰力。」