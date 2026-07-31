籃球／第二屆「JLIN NextGen Camp」落幕 林書豪盼助年輕亞裔發光

由林書豪及其團隊主辦的第二屆「JLIN NextGen Basketball Camp」，於上周末在美國加州灣區圓滿落幕，本屆訓練營延續首屆的成功經驗，再次匯聚10位來自全美頂尖的亞裔與太平洋島裔（AAPI）優秀青年球員，為期三天的營隊不只著重於場上訓練，更涵蓋場下恢復、影片分析、心理素質建構，以及媒體實戰、個人品牌等個人相關生涯規劃，全方位賦能下一代亞裔運動員。

「JLIN NextGen Camp」創立的初衷，不單只是一個磨練球技的籃球訓練營，更是一個讓 AAPI 運動員能建立深刻連結、感受支持並獲得啟發的溫馨社群；營隊內容融入了許多許多林書豪希望自己年輕時就能懂的事，「我真心希望學員們可以彼此建立關係、交流資源，那些過去我得靠自己碰撞經歷、嚐過苦澀後才換來的人生經驗，或者我花了好多年才學會的觀點或視角，能夠傳承給他們，替他們省去一些我走過的辛苦路，弭平一些劣勢，也懂得如何應對身為職業籃球員要面臨的不同挑戰。」林書豪表示，希望藉由JLIN NextGen Camp，讓年輕好手們彼此欣賞身為亞裔運動員的獨特之處，互相支持彼此在球場內外都能不斷成長。

在場上訓練時，林書豪特別親自下場與學員進行高強度實戰對抗與演練。林書豪透露，「我了解職業籃球的運作模式，所以我在場上就是扮演特定角色，重點不是自己進球得分，而是透過這些實戰教他們如何創造機會，進而將這個經驗延伸到日後他們前往更高層級賽場上的情境裡。」

即將進入常春藤名校賓州大學（University of Pennsylvania）的林彥峰（Ethan Lin）分享，能獲選進入僅10個名額的訓練營意義重大，「我去年就有關注這個訓練營，今年收到邀請時真的非常興奮！這裡的訓練競爭強度與水準都很高，能和這群新朋友一起打球對抗，一起展現最好的自己，並且能向Jeremy學習，都是訓練營很棒的部分。」

林彥峰也提到書豪分享關於過去曾有嚴重的賽前焦慮，也讓他非常有共鳴，「我向他請教了許多問題，因為我也要去打常春藤聯盟（Ivy league），有許多相似的發展，很開心能從他身上學到許多知識與智慧。」

除了球技與心態的收穫，文化認同更是「JLIN NextGen Basketball Camp」重視的價值。就讀Lehigh University的洪蓓文（Belle Bramer）感性表示，「能參加這次訓練營對我來說意義非凡，這讓我能真正融入並擁抱自己的文化認同。Jeremy給了我很大的啟發，他分享了許多關於如何將自己的文化融入比賽，以及如何帶著文化認同在籃球道路上應對各種挑戰，這一切對我來說都是莫大的祝福。」

目前就讀Saint Mary's College of California的車侑城（Myles Che）則深刻體會到場上場下的全方位細節：「Jeremy給了我許多關於心理層面與場上技術的實用技巧，許多微小但關鍵的細節能幫助我的整個職業生涯。我們不可能只靠三天的場上訓練就進步神速，但這些寶貴的資訊、細微的進攻方式，以及保持敏銳的心理素質，都是我們能帶回新賽季並應用在未來長遠生涯中的養分。」

車侑城也分享了他對林書豪的敬重，「作為一個亞裔籃球員，要在最高水準的舞台上打球，許多場上場下的複雜事情與挑戰就會伴隨而來。我從他身上看見他是如何學會找到屬於自己的平衡，這也讓我擁有了一個非常棒的導師、一個可以仰望學習的對象。」

回首自己的籃球生涯，林書豪將生涯初期的遺憾轉而成為傳承的動力，「我的職業生涯初期並沒有好好地享受其中，因為當時我感受到了許多的焦慮和壓力，因而錯過了那些美好的時刻。因此，如果能幫助他們更喜樂地去享受這項運動與每個當下，能夠更深層地沉浸其中，那對我來說就是一個很大的成功，我也會非常替他們開心。」

林書豪與JLIN團隊期許，學員們能將營隊收穫融入未來的球員生涯，彼此互相支持交流，一起在更高的舞台發光發熱。未來，團隊也將持續推動經驗傳承，為更多年輕亞裔運動員提供支持與力量。