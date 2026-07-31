籃球／陳信安國王隊實戰球衣公開展出 游艾喆穿詹皇球衣分享

「#這場我秀」NBA夏日潮流派對今天於NBA Store台北東區旗艦店正式登場，以永不退流行的球衣穿搭為主軸，現場展出多件NBA名人堂等級球員親筆簽名球衣，並邀請到「台灣飛人」陳信安，為所有球迷帶來他2002年遠赴美國挑戰NBA時的沙加緬度國王隊（Sacramento Kings）實戰球衣，同時現場也聚集眾多球衣玩家與愛好者，一起秀出自己的專屬風格。

今年夏天NBA休賽季依然精彩，NBA Store台北東區旗艦店將在暑假帶來一系列活動，首先登場便是今日的「NBA夏日潮流派對」，經典球衣、Live DJ秀，還有美食佳餚等各種元素，為所有球衣愛好者打造一個專屬空間。現場更大手筆展出十多件名人堂等級球星的親筆簽名球衣，包含「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）、「手套」裴頓（Gary Payton）、「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、「關鍵先生」歐瑞（Robert Horry）等人。

除此之外，門市現場還有其他豐富的NBA體驗環節，例如充滿NBA各隊經典元素，搖身一變就能成為網紅打卡點的「秀鏡實拍」裝置；讓球迷一圓成為NBA球員夢想，製作自己專屬球員卡造型卡貼的DIY拍照機。今年適逢30周年紀念的NBA 96黃金梯隊Mitchell & Ness復古系列球衣也正式亮相，NBA Store特別邀請台灣知名插畫家進行創作，完美復刻96梯球員經典海報畫面並於門市中展示，歡迎所有球迷來店打卡拍照，瞬間夢迴那美好的90年代。

活動現場更邀請到「台灣飛人」陳信安以及旅日新星游艾喆進行分享，陳信安更是首度公開展出自己2002年遠赴加州挑戰NBA時，於國王隊季前熱身賽登場時實著球衣。他非常感謝當年那個勇於踏出第一步的自己，雖然最後事與願違沒能夠正式登上NBA殿堂，但回首球員生涯這條路上已經沒有遺憾。如今轉任職業球隊經理人的他也不斷鼓勵著後進，期盼有朝一日能夠出現第一位進軍NBA的台灣本土球員。

身著Mitchell & Ness克里夫蘭騎士隊（Cleveland Cavaliers）復古球衣的游艾喆則表示，詹姆斯（LeBron James）是他最欣賞的球員，從小看詹姆斯打球長大的他，十分敬佩詹姆斯在場上的無私與全面，身為前鋒的他卻有著出色的閱讀比賽和組織全場的能力與視野，是聯盟史上最佳的組織者之一，擔任控球後衛的自己也從他的比賽中學習到了不少。而目前人在日本職籃奮鬥的游艾喆，也非常感謝像陳信安這樣的大前輩，在旅外這條道路上為後輩們鋪好了一條路。

NBA夏日潮流派對就在如此熱絡的氣氛下完美結束，但這只是今年暑假眾多豐富活動的開端，敬請所有球迷追蹤並密切注意NBA Store台北旗艦店官方IG（https://www.instagram.com/nbastore.tw/），不漏接任何精彩的活動訊息。