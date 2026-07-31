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籃球／游艾喆最欣賞NBA巨星詹姆斯 備戰亞運沒有壓力

中央社／ 台北31日電
游艾喆（左）。圖／大專體總提供
游艾喆（左）。圖／大專體總提供

最欣賞美國職籃NBA歷史得分王詹姆斯，旅日男籃球游艾喆接下來將積極備戰名古屋亞運，他今天出席品牌活動時透露，自己沒有壓力，希望盡力為國爭光。

年僅24歲的台灣旅日男籃球星游艾喆今天出席品牌活動時透露，第1次接觸美國職籃NBA就是看詹姆斯（LeBron James），立刻被他全能表現深深吸引，直到現在仍相當喜歡這名NBA歷史得分王，並稱讚詹姆斯具備極高籃球IQ，就算已經41歲，只要保持健康在場上絕對還是有影響力。

大專籃球聯賽UBA政治大學當家後衛宋昕澔，日前榮膺中國男子籃球職業聯賽（CBA）選秀狀元，身為旅外過來人的游艾喆表示，真的很替學弟感到開心，但他認為這只是職業道路的起步，並提到兩人依舊保持聯絡，而自己盡可能分享一些旅外的建議與經驗，幫助彼此成長。

生涯首度入選名古屋亞運名單，游艾喆笑說，當然很開心入選中華隊，但不會想太多，畢竟前面還有很多學長扛著，因此對自己而言沒有過大壓力，只要抱著放開來打的心態，展現自己最好一面幫助球隊，「有機會就努力表現，然後盡量為國爭光。」

本屆亞運籃球項目在日本職籃B.League名古屋鑽石海豚主場IG Arena舉行，游艾喆表示，有在這座球場出賽的經驗，不過當時以受傷收場，所以他期許把這段不好回憶留在過去，尤其今年暑假行程緊湊，打完瓊斯盃、亞運後，接著就要備戰新賽季，必須更注意身體恢復。

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