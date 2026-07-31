TPBL／將籃球力量延至伸場外 聯盟賽季公益捐款落實四大面向

社團法人台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天公布2025-26賽季公益捐款成果，本賽季因比賽判罰所產生之罰款，總額共計51萬9000元，已於賽季結束後依承諾平均分配予四個公益單位，分別為勵馨基金會（婦女）、家扶基金會（兒少）、至善社會福利基金會（原住民）及巴克幫－浪犬之家（動物），每單位各獲捐贈新台幣129,750元，聯盟以實際行動支持「家庭、未來、文化、生命」四大社會議題。

TPBL聯盟長期重視籃球運動的社會影響力，自2025年起聯盟將公益合作聚焦於「婦女、兒少、原住民、動物」四大面向，象徵社會中最需要被關注與守護的角落。聯盟表示，「籃球的力量不該只留在場上，也該延伸到場外的每一個角落。我們希望透過實際行動，讓球迷不只是為比賽熱血，更能與我們一起參與改變。」

為了讓這份承諾更具體可循，聯盟將本賽季所有比賽判罰罰款全數捐出，並依四大面向平均分配予合作單位：

- 勵馨基金會：致力於婦女與家庭扶助服務，協助受暴、受困境婦女重建生活。

- 家扶基金會：長期投入兒童與少年福利服務，守護弱勢家庭兒少的成長與未來。

- 至善社會福利基金會：深耕原住民部落與偏鄉服務，致力於文化傳承與弱勢扶助。

- 巴克幫－浪犬之家：投入流浪動物收容照護與送養，倡議生命教育與動物福利。

聯盟亦於官方網站新增「社會責任」專區，完整說明四大公益面向之理念與年度捐款紀錄，期望透過透明且持續的揭露機制，讓球迷與社會大眾共同見證籃球運動為社會帶來的正向改變。

聯盟表示，未來將持續以實際行動深化公益合作，盼能讓「籃球，怎能不愛」不僅止於場上的熱血與精彩，也包括場外那些看不見、卻同樣重要的議題。