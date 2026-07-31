快訊

土撥鼠也有OnlyFans！「超療癒內容免費看」 粉絲掏錢斗內原因曝

iPhone AI不是免費用到飽！庫克卸任前曝：新Siri AI重度使用者可能要付費

2員工死在休息室！熊本永旺震後爆炸 疑疏散客人後折返遭遇不幸

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／將籃球力量延至伸場外 聯盟賽季公益捐款落實四大面向

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
巴克幫致贈感謝狀。圖／TPBL提供
巴克幫致贈感謝狀。圖／TPBL提供

社團法人台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天公布2025-26賽季公益捐款成果，本賽季因比賽判罰所產生之罰款，總額共計51萬9000元，已於賽季結束後依承諾平均分配予四個公益單位，分別為勵馨基金會（婦女）、家扶基金會（兒少）、至善社會福利基金會（原住民）及巴克幫－浪犬之家（動物），每單位各獲捐贈新台幣129,750元，聯盟以實際行動支持「家庭、未來、文化、生命」四大社會議題。

TPBL聯盟長期重視籃球運動的社會影響力，自2025年起聯盟將公益合作聚焦於「婦女、兒少、原住民、動物」四大面向，象徵社會中最需要被關注與守護的角落。聯盟表示，「籃球的力量不該只留在場上，也該延伸到場外的每一個角落。我們希望透過實際行動，讓球迷不只是為比賽熱血，更能與我們一起參與改變。」

為了讓這份承諾更具體可循，聯盟將本賽季所有比賽判罰罰款全數捐出，並依四大面向平均分配予合作單位：

- 勵馨基金會：致力於婦女與家庭扶助服務，協助受暴、受困境婦女重建生活。

- 家扶基金會：長期投入兒童與少年福利服務，守護弱勢家庭兒少的成長與未來。

- 至善社會福利基金會：深耕原住民部落與偏鄉服務，致力於文化傳承與弱勢扶助。

- 巴克幫－浪犬之家：投入流浪動物收容照護與送養，倡議生命教育與動物福利。

聯盟亦於官方網站新增「社會責任」專區，完整說明四大公益面向之理念與年度捐款紀錄，期望透過透明且持續的揭露機制，讓球迷與社會大眾共同見證籃球運動為社會帶來的正向改變。

聯盟表示，未來將持續以實際行動深化公益合作，盼能讓「籃球，怎能不愛」不僅止於場上的熱血與精彩，也包括場外那些看不見、卻同樣重要的議題。

家扶基金會致贈感謝狀。圖／TPBL提供
家扶基金會致贈感謝狀。圖／TPBL提供

捐款 TPBL 籃球

延伸閱讀

「富邦 × 亞洲公益指數行動論壇」 串聯跨界力量 讓善意更具影響力

華航公益籃球營 陪孩子追夢

NBA／今年不辦中東熱身賽 受美伊戰爭、區域衝突影響5年來首度喊停

華航公益籃球營邁入第10年 球星攜手伴學童為夢想啟航

相關新聞

TPBL／將籃球力量延至伸場外 聯盟賽季公益捐款落實四大面向

社團法人台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天公布2025-26賽季公益捐款成果，本賽季因比賽判罰所產生之罰款，總額共計51萬9000元，已於賽季結束後依承諾平均分配予四個公益單位，分別為勵馨基金會（婦女）、家扶基金會（兒少）、至善社會福利基金會（原住民）及巴克幫－浪犬之家（動物），每單位各獲捐贈新台幣129,750元，聯盟以實際行動支持「家庭、未來、文化、生命」四大社會議題。

TPBL／攜手傅友加盟攻城獅 旅美新秀張庭瑋期待對決狀元賀丹

新竹御嵿攻城獅球團今天宣布，正式與今年7月選秀會指名的兩位旅美年輕好手傅友與張庭瑋完成簽約。兩位新秀不僅具備出色的身材條件與NCAA經驗，更為攻城獅注入了年輕活力。新賽季傅友將披上14號戰袍，張庭瑋則選擇6號，攜手提升風城後場戰力。

TPBL／價值不一定反映在數據上 國王宣布簽下防守大鎖蕭順議

新北國王今天正式宣布，網羅前鋒蕭順議來到新北市，將披上國王戰袍征戰 2026-27賽季，大學時期在新北市打出名堂的蕭順議，球隊非常期待這位擁有豐富職業經驗、以拚勁與防守著稱的鋒線好手加入禁衛軍，帶來更多防守韌性與團隊能量，攜手挑戰在新賽季衝擊更高目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。