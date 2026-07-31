TPBL／攜手傅友加盟攻城獅 旅美新秀張庭瑋期待對決狀元賀丹

新竹御嵿攻城獅球團今天宣布，正式與今年7月選秀會指名的兩位旅美年輕好手傅友與張庭瑋完成簽約。兩位新秀不僅具備出色的身材條件與NCAA經驗，更為攻城獅注入了年輕活力。新賽季傅友將披上14號戰袍，張庭瑋則選擇6號，攜手提升風城後場戰力。

首輪指名的傅友身高190公分、體重85公斤，出身籃球名校金華國中，隨後赴美挑戰提斯谷基督教學校及西維吉尼亞理工學院。第二輪獲得指名的張庭瑋身高191公分、體重86公斤，在美國波特蘭出生長大，並畢業於西雅圖華盛頓大學。

總經理張樹人表示，「我們教練團一致認為這兩位都是具備身材優勢的後場潛力股，希望他們加入攻城獅後能珍惜機會並努力訓練，找到能為球隊做出貢獻的方式，期待他們的加入能提升陣容輪替的深度。」

談及台美球風差異，傅友認為台灣賽事節奏更快、攻防轉換多，新賽季自己的首要課題是強化身體素質。新人賽季披上自國中時期就陪伴他的「14號」戰袍，傅友期許自己莫忘初衷，在攻城獅迎來全新開始。針對自己在陣中的定位，傅友表示，「我期望自己能成為兼具防守與外線能力的雙能衛。在美國時教練不斷鼓勵我勇於出手，我會帶著這份自信來幫助球隊。」此外，他也特別提到，非常期待能與國中時期的學長陳力生再度同隊合作，新賽季他將力拚健康並站穩輪替，用百分之百的拚勁回應獅紫軍的期待。

相較於美國球風較強調個人單打，高控衛張庭瑋則對台灣重視小組配合的「團隊球風」情有獨鍾。他選擇自7歲啟蒙時就穿著的「6號」球衣，象徵著他對籃球最純粹的熱愛。談到攻城獅的球風，張庭瑋說：「我非常喜歡攻城獅擅長用手遞手和掩護來創造空檔的戰術體系，我認為自己的外線投射能力和球隊體系很吻合，希望我能更快速地融入團隊。」

面對新人賽季，張庭瑋期許自己像海綿般向教練團與學長們吸收知識，並特別提到最期待交手高雄全家海神的狀元郎賀丹。對於即將在新竹主場出賽，他興奮地說，「早就久仰『六連霸最佳主場』的火熱氛圍，我是絕對的團隊優先球員，開季一定會盡全力達成教練設定的目標，把最好的一面展現給大家！」

旅美小將傅友正式加盟新竹御嵿攻城獅。圖／新竹御嵿攻城獅提供