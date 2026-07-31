TPBL／價值不一定反映在數據上 國王宣布簽下防守大鎖蕭順議

新北國王今天正式宣布，網羅前鋒蕭順議來到新北市，將披上國王戰袍征戰 2026-27賽季，大學時期在新北市打出名堂的蕭順議，球隊非常期待這位擁有豐富職業經驗、以拚勁與防守著稱的鋒線好手加入禁衛軍，帶來更多防守韌性與團隊能量，攜手挑戰在新賽季衝擊更高目標。

現年33歲的蕭順議，大學畢業於新北的國立台灣藝術大學，職業生涯從挑戰SBL 超級籃球聯賽開始，先後效力璞園建築、富邦勇士等球隊，自2020年新竹攻城獅創隊後成為球隊元老，逐漸站穩輪替位置，憑藉積極拚戰、高強度防守能力與穩定的場上態度，成為球隊不可或缺的重要戰力，並於2022-23賽季獲選PLG年度防守第一隊，展現聯盟頂尖防守能力，也奠定「防守悍將」的形象。

新北國王總經理毛加恩表示，「有些球員的價值，不一定完全反映在數據上，而是在每一場比賽都願意做那些幫助球隊贏球的事情，順議就是這樣的球員，不論是面對怎樣的對手，在防守端上他從不退縮、永不放棄的精神讓人敬佩。我們希望每一位穿上國王球衣的球員，都能代表這座城市的精神。順議是一位願意為團隊犧牲、永遠把勝利擺在第一位的球員，我相信他會很快成為禁衛軍喜歡的那種球員。」

談到加入新北國王，蕭順議也分享，「其實整個大學都在新北這座城市，這裡對我來說並不陌生，很謝謝球團對我的肯定與信任，過去的賽季一直以來到新莊城堡比賽，對於球迷們的熱情與投入印象深刻，如今這份熱情將成為自己的動力，讓人十分期待；希望自己能盡快融入團隊，從防守做起幫助球隊創造更多贏球的機會，為這座城市爭取更多榮耀。」