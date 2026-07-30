台北羽賽／周天成、麟榤配晉級8強 王齊麟再邀李洋來觀賽

甩開近期連續6站首輪出局的陰霾，台北公開賽男雙衛冕軍王齊麟／邱相榤今天在16強戰以21：13、24：22直落二拍落日本組合中靜悠斗／綠川大輝，挺進8強，場上雖意外出現「隊友爆頭」的驚險插曲，但兩人賽後自嘲這是預示好兆頭的「開光儀式」。

重回熟悉的小巨蛋主場，「麟榤配」展現不同於近期的氣勢，首局輕鬆拿下後，次局遭遇日本組合頑強抵抗，雙方一路拉鋸，最終仍是以直落二取勝，晉級到8強賽。

王齊麟賽後表示，次局受到3號場地的「神奇風向」影響，加上發接發環節被對方鎖定，導致進攻節奏受阻，「好險後面有把氣頂住，落後時靠著耐心一分一分追回來。」

比賽中段王齊麟在後場重扣時不慎誤傷前方隊友，邱相榤笑稱當下確實有些暈眩，但隨即打趣說：「去年好像也打過一次，這應該算是我們的開光儀式，每次打完表現都會變好。」

談到擔任運動部長的前搭擋李洋昨天到場觀賽，但卻因為賽程延誤提前離場，王齊麟透露兩人周二才與馬來西亞名將謝定峰聚餐盡地主之誼，王齊麟體諒表示對方習慣早睡且需赴立法院備詢，「希望能一路打到後面，再邀請他來現場看。」

至於上周剛在中國大陸公開賽摘冠，成為史上最年長超級1000賽男單冠軍的我國一哥周天成，則是在男單16強賽遭遇馬來西亞選手尤陽，最終以21：17、22：20直落二勝出，挺進到8強賽，並將對上今天擊敗李佳豪的黃郁豈。