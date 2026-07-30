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台北羽賽／林俊易連退奧運奪牌名將晉8強 亞運時盼到場為林昀儒加油

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
林俊易。 中華羽協提供
林俊易。 中華羽協提供

我國「左手重砲」林俊易，繼昨天在台北公開賽首輪擊退東京奧運男單銅牌印尼金廷（Anthony Sinisuka Ginting）後，今天再度與巴黎奧運銅牌李梓嘉苦戰三局後以22：20、11：21、21：18險勝，晉級到8強賽，賽後李梓嘉也給予林俊易表現讚賞，並直言看到他這幾年的逐漸成熟。

林俊易上周在中國大陸公開賽男單4強賽不敵周天成後，本周轉戰台北公開賽在前兩輪也遭遇嚴苛挑戰，接連遭遇前印尼一哥金廷與前大馬一哥李梓嘉。其中今天遭遇巴黎奧運奪銅，但近年飽受傷病所苦的李梓嘉，林俊易更是陷入苦戰，包括在決勝局開局一度落後，但最終仍是頂住壓力取勝。

談到與李梓嘉的苦戰，林俊易賽後說：「第二局在經驗和風向上都被對手掌控，完全處於劣勢，第三局前面也是，不過自己有慢慢咬住，加上比較多的攻勢有把握住才能拿下比賽。」

對於連兩戰擊敗奧運奪牌名將，林俊易說：「今年初到現在，我的心態有變得比較穩一點，打球也沒有那麼急躁，狀態確實有保持住，對自己的信心也是更全面一點。」

談到今年名古屋亞運將是他的亞運初體驗，林俊易也透露除了自己參與的羽球賽事外，也希望到桌球場為林昀儒加油，「我跟他私下互動還不錯，也會互相關心或是聊一些興趣方面的東西。如果有機會的話也希望可以跟他交流一下，看是我去打桌球還是他來打羽球。」

至於李梓嘉雖然止步於16強，但他也直言林俊易今年3月拿下全英公開賽冠軍狀況正值巔峰，也感受到他近年的逐漸成熟，「至於我自己這次的表現還算可以，但我對自己的標準比較高一點，希望能夠更好。」

林俊易 奧運 林昀儒 籃球

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