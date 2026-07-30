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華航公益籃球營邁入第10年 球星攜手伴學童為夢想啟航

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
華航公益籃球營開訓，資深副總經理羅雅美（前排中）致贈籃球和訓練道具予桃園大崗國中及竹圍國中，協助基層學校建立正確動作觀念。活動邀請桃園璞園領航猿人氣球星陳將双（後排左）、林正（後排中）及白曜誠（後排右）同台，陪伴孩子們為夢想啟航。圖／中華航空提供
華航公益籃球營開訓，資深副總經理羅雅美（前排中）致贈籃球和訓練道具予桃園大崗國中及竹圍國中，協助基層學校建立正確動作觀念。活動邀請桃園璞園領航猿人氣球星陳將双（後排左）、林正（後排中）及白曜誠（後排右）同台，陪伴孩子們為夢想啟航。圖／中華航空提供

華航空公益籃球營今年邁入第10年，今（30）日攜手桃園璞園領航猿，在桃園舉辦公益籃球活動，邀請竹圍國中、大崗國中學生參與，由資深副總經理羅雅美揭開活動序幕，球星白曜誠、陳將双及林正也化身一日教練，帶領學生從傳球、運球、投籃等基本功練習，近距離感受職業球員訓練氛圍。

華航表示，此次活動延續支持在地體育發展理念，球星從暖身、伸展及球感訓練開始，協助學生建立正確動作觀念，並透過趣味競賽增加實戰經驗。羅雅美表示，希望透過公益營隊培養孩子團隊合作及勇於挑戰的精神，將球場上的學習轉化為成長過程中的力量。

完成基礎訓練後，學生接續挑戰「傳球突圍賽」及「夢想射手挑戰賽」，除了提升活動趣味性，也讓學員學習觀察場上空間、掌握攻守轉換節奏，體會籃球除了個人技術外，更重視團隊默契與臨場判斷。

球星也分享訓練經驗，鼓勵學員持續累積、堅持練習，就像飛機起飛前需要做好充分準備，球場上的精彩表現，同樣來自平日扎實訓練。

華航指出，長期投入體育與教育公益，首創航空業結合運動與教育的系列公益運動營，秉持「飛更遠，愛無限」理念，持續深耕基層教育及青少年培育，希望透過經驗傳承與交流，陪伴孩子累積成長力量，勇敢追逐夢想。

華航期盼透過經驗傳承與趣味互動，將球場上的收穫化為孩子們未來成長的力量，持續以實際行動深耕基層教育與青少年培育。圖／中華航空提供
華航期盼透過經驗傳承與趣味互動，將球場上的收穫化為孩子們未來成長的力量，持續以實際行動深耕基層教育與青少年培育。圖／中華航空提供

華航 籃球 夢想

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