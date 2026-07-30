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TPBL／再一國手助陣 巴西全能好手加爾文加盟海神

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
高雄全家海神隊新洋將加爾文。圖／高雄全家海神隊提供
高雄全家海神隊新洋將加爾文。圖／高雄全家海神隊提供

TPBL高雄全家海神隊今天宣布簽下巴西國家隊好手加爾文（Gabriel Galvanini），27歲的加爾文身高204公分，擁有巴西、希臘、烏拉圭聯賽資歷，且為巴西國家隊班底，打法團隊且善於為球隊注入能量。

加爾文11歲起接觸籃球，17歲即踏上職業生涯並入選巴西U18青年隊，22歲進入巴西國家代表隊，他表示雖然起步較晚，「但我全心全意、百分之百投入籃球訓練，只為成為一名職業球員。」22-24年加盟巴西豪門佛朗明哥籃球俱樂部（Flamengo Basketball），23-24年幫助球隊取得例行賽第一並殺入決賽。

加爾文24-26年轉戰希臘籃球甲級聯賽（GBL）加盟羅德島巨像籃球俱樂部（Kolossos Rodou B.C.），上季場均攻下11.2分、6.6籃板、2.2助攻、1.3抄截。國際賽事2021、2025美錦賽（FIBA AmeriCup Qualifiers），2023、2027 （FIBA Basketball World Cup Americas Qualifiers）美洲世界盃資格賽他也無役不與。

加爾文首次造訪台灣，同時已是第三度來到亞洲，對亞洲球風並不陌生，「亞洲籃球具身體對抗性與高張力，我已經做好準備。無論是得分、防守或爭搶籃板球，我會盡所可能幫助團隊尋找最佳機會，善用我的鬥志帶動球隊節奏。神隊友們，期待與大家見面，相信這會是很棒的賽季，我們會攜手努力達成目標，呈現出最佳表現。」

巴西 海神 國手 籃球

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