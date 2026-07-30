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籃球／富邦、台啤參戰T3X聯盟 首站父親節台北101燃戰火

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
Taiwan 3x3 League 台灣3x3聯賽（T3X）首站將於8月8、9日在台北101水舞廣場登場。圖／中華民國3x3籃球協會提供
Taiwan 3x3 League 台灣3x3聯賽（T3X）首站將於8月8、9日在台北101水舞廣場登場。圖／中華民國3x3籃球協會提供

由中華民國3x3籃球協會打造的「Taiwan 3x3 League 台灣3x3聯賽（T3X）」今天在台北市政府舉行開賽記者會，宣告國內全新三對三籃球舞台正式啟航，首屆賽事最大亮點，莫過於匯集國內外多支勁旅同場競技，包含台灣首支3x3職業隊台北永豐旺寶、富邦勇士、台啤等傳統職籃隊伍，以及海外強權參戰，賽事強度與話題性十足。

作為國內首個串聯職業與國際等級的3x3賽事平台，T3X首屆參賽陣容備受矚目。目前世界排名第19的台灣首支3x3職業隊「台北永豐旺寶」，與積極籌備中的第二支職業隊「高雄健生活旺寶」將聯手登場，展現專項3x3隊伍的頂尖實力。

除了職業3x3專隊，傳統職籃體系同樣不缺席。本屆特別邀請國內職籃勁旅「台北富邦勇士籃球隊」與「台灣啤酒籃球隊」跨界參戰，加上中華男籃3x3藍、白兩支培訓隊加入戰局，不同競賽體系的頂尖好手將在短節奏、高強度的3x3賽場正面交鋒，激盪出精彩火花。

外隊引進更是本屆賽事的一大看點，主辦單位邀請來自新加坡的Jumpshot以及香港隊來台對決，透過台外球隊交手，不僅增添國際對抗元素，也讓本土球員免去舟車勞頓，在國內就能直接與不同球風的海外強權碰撞、累積實戰經驗。

首屆T3X將於今夏串聯台北、台中與高雄開打，首站於8月8、9日在台北101水舞廣場登場，隨著職籃隊伍、職業3x3專隊、培訓隊與外隊四方勢力齊聚，台灣3x3籃球將迎來全新對抗局勢，也期盼透過更完整且持續性的賽事環境，為台灣培養更多3x3球員及辦賽人才，逐步厚植台灣3x3籃球的競爭力。

富邦 籃球 父親節

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