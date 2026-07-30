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籃球／全美四星高中生陳卡特 披中華U18男籃戰袍直呼很酷
被評為全美四星高中生的台美混血陳卡特，近期加入中華U18男籃培訓，甚至秀出大風車灌籃驚艷全場，他表示一直很想代表國家隊出賽，因此穿上中華隊球衣很酷。
身高203公分的柯爾曼（Carter Coleman）被評為全美四星高中生，具備優異的投籃手感與切入破壞力，日前在民進黨籍立委郭國文等人積極與外交部協調下，壓線於6月取得中華護照，趕上U18男籃亞洲盃報名程序，並取中文名字「陳卡特」，成為這次中華U18男籃培訓名單一大亮點。
陳卡特今天在媒體日接受聯訪時表示，一直想要代表國家隊征戰國際賽，剛好媽媽是中華人，因而獲得這個難得機會，「這絕對是一個全新的機會，對我而言更是一件大事，所以我覺得非常酷。」
在媽媽很小就離開中華的情況下，陳卡特過去與中華沒有太多連結，不過首度踏上這片土地，他直言感覺很棒，並準備大啖各種中華美食，還計畫到夜市逛逛，並提到未來目標是拚進美國職籃NBA舞台。
U18男籃亞洲盃8月13日將在印度登場，面對不一樣的台式球風，陳卡特透露，很開心與這批隊友攜手奮戰，「我知道大家對我們期望很高，相信我們一定可以走得很遠。」
U18中華男籃總教練陳柏廷接受中央社採訪時則分享，對陳卡特的第一印象是「安靜」，不過只花一天就發現事情不是這樣，並評價他的四星高中生稱號名不虛傳，甚至以「無濾鏡」形容，「表現就跟影片呈現的一樣，同時具備團隊意識，樂意與隊友分享球，堪稱陣中一枚活棋。」
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