羽球／直擊馬來西亞祕密基地 台灣小將觀摩世界勁旅培訓

羽球擊球聲此起彼落，場邊教練高聲提醒節奏，這裡不是國際賽，而是馬來西亞國家羽球訓練中心，也是培育國家隊的「祕密基地」。來自台灣的羽球小將今天也走進這座基地，近距離觀摩世界羽壇勁旅的訓練模式，汲取經驗。

中央社記者今天隨同赴馬來西亞交流的新北市安溪國中與新北高工羽球隊，走進鮮少對外曝光的國家訓練中心，現場直擊大馬羽球培訓日常。

走進館內，偌大的訓練場一字排開數十面球網，國家隊選手分散在各個場地同步練習。有人反覆進行接發球、網前小球與吊球訓練，也有人在教練餵球下快速左右移動、來回救球；每完成一輪訓練，便迅速收拾散落一地的羽球，再投入下一輪練習，教練則穿梭於各場地，不時停下示範揮拍、修正步法與擊球節奏，整座場館幾乎沒有片刻停歇。

眼前井然有序的訓練景象，來自馬來西亞長年採行的集中培訓制度。

雷克西（Rexy Mainaky）目前擔任馬來西亞國家羽球隊雙打教練，曾執教印尼與泰國國家隊。身為前奧運男雙金牌得主，他接受中央社記者訪問表示，馬來西亞與台灣最大的不同，在於採取集中培訓制度。

他指出，舉凡經遴選進入國家隊體系的選手，都會集中到大馬羽總國家訓練中心訓練，平時除到學校上課外，其餘時間都回到訓練中心接受教練指導，與全國最頂尖選手共同訓練。

雷克西說，據他了解，台灣許多選手主要由俱樂部、企業或學校培養，平時分散訓練；相較之下，大馬將優秀選手集中培訓，不僅方便教練統一規劃訓練內容，也讓選手彼此切磋，持續提升競技水準。

場邊的新北市安溪國中與新北高工羽球小將，全程專注觀察大馬青年隊訓練，不時低聲討論對方的跑位、步法與攻守轉換，也把握機會向教練提問，希望把不同的訓練理念帶回台灣。

台灣教練郭怡君、林秋吟認為，這次交流最大的收穫，不只是觀摩技術，而是讓學生看見世界級羽球強國如何透過完整制度培養選手。從日常訓練、肌力課程到戰術分析，每個環節都環環相扣，也讓台灣小將理解，頂尖選手的養成並非只靠天分，而是長期累積的結果。

馬來西亞國家羽球訓練中心選手分散在館場內同步訓練，透過集中培訓制度提升競技實力。 中央社

除了球場技術訓練，台灣小將進入重量訓練室，深蹲架、槓鈴、壺鈴及各式肌力訓練器材一應俱全，並在教練指導下進行深蹲、單腳蹲立等核心與下肢訓練，強化爆發力、平衡感與身體穩定性，了解不同訓練方式對羽球競技的重要性。

訓練館內還設有專門分析比賽的戰情室，教練透過比賽影片、戰術板及數據分析，向選手解析對手打法、擊球路線及站位變化，協助選手建立比賽策略，而非只依靠臨場反應。

戰情室外的走廊則展示李宗偉等歷代國手照片、獎牌與重要賽事紀錄，記錄大馬羽壇發展歷程，也成為年輕球員每天訓練時最直接的激勵。

交流期間，台灣小將也前往馬來西亞聖淘沙綜合體育館（Sports Arena Sentosa），與來自不同國家的選手切磋球技；教練關義明並向交流團介紹大馬羽總的選手培育制度。

對首次走進大馬羽總訓練基地的台灣小將而言，這次交流不只是觀摩世界級羽球強國的訓練環境，更近距離了解從技術、體能到戰術分析的人才培育體系，也看見頂尖選手背後長年累積的訓練與紀律。