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籃球／U18男籃三星高中生混血新星入列 小萊德因傷缺陣

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
美國三星高中生、身高203公分的台美混血新星陳卡特（Carter Coleman）加入U18中華隊陣容。截圖自Carter Coleman X
美國三星高中生、身高203公分的台美混血新星陳卡特（Carter Coleman）加入U18中華隊陣容。截圖自Carter Coleman X

為備戰2026年第18屆U18亞洲盃男籃賽，中華籃球協會今天公布中華培訓隊20人名單，將持續進行集訓與選拔，本次名單除由南山高中教練陳柏廷領軍，更集結了國內HBL甲級強權主力與4位旅外好手，其中獲得美國三星高中生、身高203公分的台美混血新星陳卡特（Carter Coleman）入列，成為最受矚目的戰力亮點。

本次培訓隊陣容以HBL強權為主力班底，包括松山高中、南山高中、能仁家商及南湖高中、東山高中、陽明高中等校好手。後衛群由松山MVP劉廷寬與南湖幸宇勝領銜；前鋒則包括光復高中200公分小將潘皓瀚外，旅外戰力更是一大看點，包括來自San Marino High School的陳柏叡、Oklahoma Christian Academy的陳卡特、Ramapo High School的葉愛傑與昆士蘭大學畢業的翁子捷均強勢入陣。

其中，今夏代表Team Griffin征戰Nike EYBL聯盟的陳卡特，憑藉頂尖運動能力與全面球風備受期待；禁區則由陽明高中209公分巨塔邱琮褆與南山楊松霖共同築起最後防線。

至於原先被寄望能進入名單的小萊德（Isaiah Rider IV）則是因為手術傷勢未癒未能入列，他也透過聲明表示，「我原本非常期待今年夏天能來台灣，代表台灣隊參賽。遺憾的是，我目前正在從傷病和近期的手術中恢復，所以無法成行。我衷心祝福台灣取得佳績，並期待未來有機會再次代表台灣隊出戰。」

籃球 三星 卡特

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