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TPBL／雲豹宣布不與兩屆得分王克羅馬續約 迪亞洛、麥卡洛也遭3Q

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雲豹隊宣布不與克羅馬續約。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供
雲豹隊宣布不與克羅馬續約。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供

桃園台啤永豐雲豹隊上賽季以例行賽第一種子晉級季後賽，不過卻在季後賽首輪遭到新北國王隊下剋上淘汰出局，而今天雲豹球團也宣布在考量新賽季球隊陣容及戰力佈局後，洋將克羅馬（Lasan Kromah）、迪亞洛（Cheick Diallo）、麥卡洛（Chris McCullough）三人合約期滿後雙方不續約。

雲豹上賽季在例行賽打出23勝13敗的聯盟最佳戰績，其中克羅馬等洋將戰力的問定發揮成為一大關鍵，其中克羅馬最終不僅完成得分王、抄截王二連霸，還拿下年度外援、年度第一隊、年度防守第一隊等獎項，成為年度個人獎項最大贏家。

不過今天雲豹球團仍宣布，將不與克羅馬、迪亞洛、麥卡洛進行續約，球團誠摯感謝三位洋將自加入球隊以來的貢獻與付出，也祝福他們未來能繼續在職業賽場上發光發熱，並有更好的發展機會，希望大家持續為他們加油

迪亞洛。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供
迪亞洛。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供

麥卡洛。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供
麥卡洛。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供

雲豹 台啤 籃球

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