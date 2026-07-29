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台北羽賽／金球拍幸運物加持 林俊易拍下奧運銅牌

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
林俊易台北羽球公開賽過頭關。記者曾原信／攝影
林俊易台北羽球公開賽過頭關。記者曾原信／攝影

今年打下全英公開賽的「左手重砲」林俊易，今天以台北公開賽第二種子身份登場，面對東京奧運奪銅的印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）以直落二過關，奪勝後開心舞動雙手慶祝的他也分享，脖子上有一個小四帶到現在的金球拍、羽球，是陪伴他走過低潮的幸運物。

2024年奪下台北賽冠軍的林俊易，今年雖列第二種子，但關關都是硬仗，今天碰東京奧運奪銅的印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting），明天就要對決巴黎奧運男單摘銅的馬來西亞名將李梓嘉。

「很榮幸跟他們交手，因為我覺得每一次的比賽都可以學到很多東西。」林俊易強調，明天仍會全力以赴，尤其主場能聽到很多加油聲，也看到很多小球員，希望能有好表現來激勵下一代選手。

「希望他們如果喜歡羽毛球的話就是要好好堅持下去 。」林俊易笑說，自己小時候也是坐在觀眾席看球的小球員，經歷多年努力都堅持不放棄，現在成為場上表現給大家看的選手，「自己覺得也是滿滿意的這樣子。」

林俊易跑動時，脖子上的金項鍊也會隨著擺動，他透露項鍊上的金色球拍和羽球墜飾是小學四年級時謝姓乾爹送的禮物，他自己準備了鏈子，這個幸運物就跟著南征北討，訓練很累、比賽一直輸時伴隨他走過低潮，在羽球人生扮演重要角色。

林俊易台北羽球公開賽過頭關。記者曾原信／攝影
林俊易台北羽球公開賽過頭關。記者曾原信／攝影

林俊易台北羽球公開賽過頭關。記者曾原信／攝影
林俊易台北羽球公開賽過頭關。記者曾原信／攝影

林俊易台北羽球公開賽過頭關。記者曾原信／攝影
林俊易台北羽球公開賽過頭關。記者曾原信／攝影

林俊易台北羽球公開賽過頭關。記者曾原信／攝影
林俊易台北羽球公開賽過頭關。記者曾原信／攝影

林俊易台北羽球公開賽過頭關。記者曾原信／攝影
林俊易台北羽球公開賽過頭關。記者曾原信／攝影

林俊易（右）台北羽球公開賽首輪擊敗奧運銅牌金廷，闖進第二輪。記者曾原信／攝影
林俊易（右）台北羽球公開賽首輪擊敗奧運銅牌金廷，闖進第二輪。記者曾原信／攝影

奧運 林俊易 台北 籃球

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