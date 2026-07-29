TPBL／充實禁區戰力 海神找來義大利國手

高雄全家海神隊今天宣布簽下義大利裔的美籍球員貝西里（Grant Basile），現年26歲、身高206公分，主打禁區4、5號位置，上季效力義大利甲級聯賽坎圖籃球俱樂部（Acqua S.Bernardo Cantu）及波多黎各職業聯賽，並曾披上義大利國家隊戰袍，具有三分投射能力，同時具備高度防守意識。

貝西里出身籃球世家，祖父與父親都是籃球教練，他說：「從我3、4歲起，就拿著球在一旁看父親教球，父親同時也是我的高中教練，這一路上不斷鞭策我。」

貝西里就讀維吉尼亞理工學院暨州立大學（Virginia Tech）研究所期間以場均16.4分，獲全大西洋沿岸大聯盟榮譽提名獎（All-ACC honorable mention），2023年踏上職業生涯，首季即登上義大利頂級聯賽舞台，2024-25賽季轉戰義大利甲二級聯賽坎圖籃球俱樂部，帶領球隊奪下義大利Serie A2聯賽冠軍，個人更榮獲決賽MVP及最佳前鋒獎。

25-26年貝西里先後效力義甲坎圖籃球俱樂部及波多黎各奎布拉迪亞斯海盜隊（Piratas de Quebradillas），剛結束的波多黎各聯賽場均有17.8分、7.6籃板、1.3助攻表現，三分球命中率來到4成48；擁有義大利血統的他也在2025年代表義大利國家隊出賽FIBA歐洲盃資格賽，繳出場均8分、3籃板、1助攻。

貝西里說：「目標是成為一名能攻能守、全能型球員。只要能贏下比賽，無論球隊需要我扮演什麼角色，我都會全力以赴。」