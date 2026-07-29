TPBL／小火車回來了！創隊大將湯瑪士重返國王

新北國王隊今天正式宣布，球隊成立首季的禁區核心洋將湯瑪士（Thomas Welsh）正式重返，不僅為禁區注入更強的防守能量與籃板守護，更期盼能與老戰友再次擦出火花，向總冠軍發起衝擊。

現年29歲、身高213公分的湯瑪士，2021-22年加盟國王，例行賽首戰就拿下14分、28籃板的驚人成績，展現出十足的禁區影響力，單季繳出亮眼的雙十數據，一舉攬下PLG年度防守球員、PLG年度防守第一隊以及PLG年度第二隊三大獎項，幫助國王在隊史首季便闖入季後賽。

結束台灣賽季後，湯瑪士轉戰日本B.League發展，個人能力再度進化，持續發揮「籃板狂人」的本色，先後榮獲B2聯盟籃板王與B1聯盟籃板王的殊榮。歷經頂級亞洲聯賽的洗禮與磨練，湯瑪士在護框能力、戰術理解與比賽經驗上達到生涯新顛峰。

國王總經理毛加恩說：「湯瑪士在國王第一季就打出驚奇表現，證明身手，因為他曾經是我們的一員，我很清楚他能為團隊帶來什麼，這次能邀請他重返國王，除了看重他的籃板與防守影響力之外，我也相信他的經驗與回歸，能讓我們的禁區戰力更加完整。」

對於再次穿上國王戰袍，湯瑪士說：「我一直有在關注國王的表現，過去幾年在日本累積了更多經驗，我帶著更完整的自己回到這裡，期待與新舊隊友們展現團隊默契，一起衝擊總冠軍。」