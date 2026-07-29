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PLG／勇士複數年約留洪楷傑 許晉哲盼成後場核心

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士隊和洪楷傑完成續約。圖／勇士隊提供
勇士隊和洪楷傑完成續約。圖／勇士隊提供

台北富邦勇士隊今天宣布與洪楷傑完成續約，雙方簽下複數年合約，勇士期許他未來持續成長，成為球隊後場的重要戰力。

洪楷傑2022年加入勇士至今效力4季，上賽季全勤出賽，兩分球命中率高達4成6，三分球命中率3成24，儘管仍屬年輕球員，多次在關鍵時刻的沉著表現，為球隊穩定貢獻戰力。

勇士領隊兼總教練許晉哲表示，洪楷傑是球團非常重視的年輕球員，「這次能夠順利完成續約，代表球團對他的未來發展充滿信心。過去幾個賽季，他在訓練態度、對比賽的投入以及自我要求上都值得肯定，而教練團也看到他明顯的成長與進步，我們期待他未來不只是扮演輪替球員的角色，更能逐步成為球隊後場的重要核心之一。」

談到新賽季的期待，許晉哲期許洪楷傑能承擔更多責任，無論是在場上的決策、節奏掌控，或是防守端的積極性，都能持續提升。球隊目前正處於新舊世代交替的重要階段，相信洪楷傑有能力成為銜接這個世代的重要一員，為球隊未來注入更多競爭力。

洪楷傑 許晉哲 籃球

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