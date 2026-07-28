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PLG／簽下複數年合約 李啓瑋改當勇士

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李啓瑋加入富邦勇士。圖／勇士提供
李啓瑋加入富邦勇士。圖／勇士提供

臺北富邦勇士持續補強後場戰力，今天宣布正式與自由球員李啓瑋完成簽約，雙方達成複數年合約共識。勇士期待李啓瑋加入後，憑藉豐富的職業經驗與表現，攜手團隊迎接新賽季挑戰。

現年33歲，身高192公分、體重87公斤的李啓瑋，自2014年展開職業生涯，曾效力SBL璞園建築、台灣啤酒，以及T1聯盟台啤英熊、台啤永豐雲豹、 TPBL新竹御嵿攻城獅。生涯至今累積五座總冠軍、兩度榮獲年度第六人，並曾獲年度進步獎肯定，擁有豐富的經驗與成熟球風。新賽季李啓瑋將披上75號球衣，加盟PLG臺北富邦勇士，與團隊一起為新賽季奮戰。

對於李啓瑋的加入，領隊兼總教練許晉哲表示，球隊一直希望能補強後場戰力，「李啓瑋是一位我們觀察很久的球員，他具備不錯的外線投射、防守能力及比賽節奏的閱讀能力，最重要的是他擁有很好的身材條件，我相信他可以為球隊帶來新的能量。」

許晉哲也提到，勇士向來重視團隊籃球，除了個人能力之外，更重視球員的態度、團隊合作和求勝企圖心。李啓瑋在場上的拚勁與投入度，一直都是球隊非常欣賞的地方，相信他能很快融入球隊文化，並在攻守兩端做出貢獻。

PLG 雲豹 台啤英熊 籃球

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