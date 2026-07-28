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佛光盃／莊杰閎「借將」澳門出賽 飆29分讓日本對手都驚豔

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
莊杰閎全場斬獲29分。圖／三好體協提供
莊杰閎全場斬獲29分。圖／三好體協提供

2026佛光盃國際大學籃球邀請賽今天（28日）在高雄巨蛋盛大登場，東道主佛光山佛光大學女籃首戰強碰日本東北學院大學，靠著新加入的邱敬恩19分7籃板帶領，以75：64開出紅盤，拿到重要首勝。男子組雖地主隊伍政治大學休兵，但就讀台灣師大的莊杰閎這次以借將身分代表澳門昊駿出戰，雖球隊延長賽78：82不敵日本傳統強權筑波大學，莊杰閎單場29分表現讓對手印象深刻。

今年佛光盃維持男、女各8隊規模，女籃地主除佛光以外還有台師大女籃，男子組政大是唯一本土球隊代表，今天由台師大女籃迎戰馬來西亞為今年佛光盃揭幕。台師大全場命中率超過5成，上場11人有10人得分，楊巧聿15分是陣中最高，江子柔貢獻14分4籃板4助攻4抄截，游欣樺11分4籃板，在賽會首戰85：59力退馬來西亞。

男子組首戰就上演延長戲碼，筑波大學激戰澳門昊駿，莊杰閎全場斬獲29分、8籃板、6助攻、4抄截，可惜延長賽尾聲犯滿畢業，由筑波大學82：78險勝；賽後筑波總教練仲澤翔大對莊杰閎表現讚譽有加，認為就連日本都少看到像莊杰閎這般速度飛快又能得分的後衛，稱讚莊杰閎能力頂尖。

由於先前澳門昊駿有球員來台師大一同訓練，因此牽起這次莊杰閎「佛光盃限定」打工任務，他期許在佛光盃期間能夠全方位學習，包含進攻、控球、節奏控制以及外線，上季台師大在UBA大專籃球聯賽成績並不佳，期望從自己調整心態開始，可以在未來帶領學弟們打出好效果。

開幕典禮後由東道主佛光女籃出馬，面對日本強敵東北學院，新學年從文化大學轉戰佛光的邱敬恩，轉隊首秀繳出19分7籃板，其中15分在下半場拿到，穩住球隊領先，在首戰75：64取勝。邱敬恩表示，6月底來到佛光後，大家都很熱情，沒有適應不良的問題，且教練楊淑淨給自己要能成為即戰力，同時傳承經驗給隊上學妹，這重責大任讓她打起球來更有動力，代表佛光的首秀雖緊張，但在上場前已經先做好解讀比賽的準備，也很開心有這機會參加佛光盃，跟國際球員交流。

佛光盃 澳門 日本 籃球

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