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TPBL／匈牙利全能長人 洛斯柯從日職轉戰海神

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
高雄全家海神隊今天宣布簽下匈牙利裔的美籍禁區大將洛斯柯（Rosco Allen）。圖／海神隊提供
高雄全家海神隊今天宣布簽下匈牙利裔的美籍禁區大將洛斯柯（Rosco Allen）。圖／海神隊提供

高雄全家海神隊今天宣布簽下匈牙利裔的美籍禁區大將洛斯柯（Rosco Allen），身高208公分，曾是匈牙利國家隊成員，主打4、5號位置，同時擁有西班牙、日本職籃經驗，在日本B聯盟更累積8年資歷；洛斯柯表示，已迫不及待加入海神，期待與團隊及神隊友在港都相見。

33歲的洛斯柯出生於布達佩斯，12歲至美國求學開始接觸籃球，大學時期效力史丹佛大學男籃（Stanford Cardinal），畢業後曾獲NBA勇士隊邀請參加夏季聯盟。海外職業生涯則從西班牙一級聯賽開始，2018年之後轉戰日本B聯盟，對於歐洲的團隊籃球與日本快節奏球風都十分熟稔。

洛斯柯於近6年在日本B聯盟先後效力新潟天鵝隊（Niigata Albirex BB）與川崎勇者雷霆隊（Kawasaki Brave Thunders），生涯通算在日本累積超過5000分與2000籃板；上季在川崎出賽54場，繳出場均15.5分、6.6籃板、2助攻表現。

洛斯柯同時也是國際賽常客，自匈牙利U20青年隊打起，2017到2023年期間效力匈牙利成人國家隊，累計7屆世界盃資格賽與歐洲盃資格賽的豐富經驗，能裡能外的球風與領袖特質，將是新球季海神隊禁區的重要戰力補強。

「日本球風節奏快且強調防守紀律，加入海神隊後也會瞭解球隊需求調整與融入，相信能很快適應台灣的球風。」洛斯柯表示，「我的目標就是盡可能贏下更多比賽，期待與隊友並肩作戰，為總冠軍攜手奮鬥。」

匈牙利 日職 布達佩斯 籃球

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