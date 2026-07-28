TPBL／國王簽新外援 美籍前鋒首度來台

新北國王隊今天宣布，簽下美籍前鋒肯刀爾（Kendall Lewis），期待透過他的強悍防守與絕佳機動性，進一步完善團隊的攻守輪替，為新賽季的前場陣容帶來更多戰術變化與能量。

現年25歲的肯刀爾身高203公分，美國NCAA D1的伊利諾州立大學（Illinois State University）畢業後展開旅歐職業生涯，先後效力英國SLB聯賽布里斯托飛人隊（Bristol Flyers）以及羅馬尼亞甲級聯賽。在上賽季的歐洲賽場中，肯刀爾展現出極強的切入破壞力與衝擊籃框能力，兩分球命中率高達六成，同時具備延伸至外線的投射潛力，加上廣大的防守覆蓋面積，能勝任場上多個位置的防守重任。

肯刀爾在球場上最常被對手以「頑強」來形容，永遠保持滿滿能量，拼搶進攻與防守籃板的能力極為出眾，生涯多次展現全方位的攻守數據，是典型的能量型機動前鋒。

對於首次來到台灣，肯刀爾說：「非常高興能加入新北國王這個大家庭！我知道國王一直是一支非常有競爭力的球隊。這也是第一支來我在亞洲效力的球隊，我會帶來我最棒的能量、防守與拚勁，全力為國王贏得更多勝利！」

國王球團表示，肯刀爾的加入將能有效提升球隊的攻守轉換節奏與前場防守深度，全能的打法將成為團隊運作中非常關鍵的活棋，相信他年輕滿滿的能量也能迅速感染全場球迷，期待他在新賽季順利融入團隊展現王者風範，攜手禁衛軍衝擊最高榮譽。