籃球／陳盈駿後第一人！宋昕澔獲CBA選秀狀元

中國CBA今天舉行選秀會，UBA冠軍隊政大雄鷹應屆畢業生宋昕澔獲得廣州龍獅隊青睞，成為今年選秀會「狀元」，也是中華隊學長陳盈駿2017年後再一位台灣出產的CBA賽秀狀元。

陳盈駿和宋昕澔都來自苗栗明仁國中，陳盈駿一直是宋昕澔欣賞和學習的目標，今年世界盃亞洲區資格賽成為隊友，現在更同有CBA選秀會「狀元」身份，新賽季將在CBA賽場交鋒。

今天宋昕澔的父母及弟弟都到場見證他人生的重要時刻，政大雄鷹總教練陳子威與執行長孫秉宏也同行陪伴，一同分享這份榮耀與感動。

成為本屆CBA選秀狀元後，宋昕澔第一時間聯絡人在台北的姜豐年學長與Eva學姐，他感性說：「真的非常感謝，感謝一路支持我的家人、教練、隊友和姜學長創辦了政大雄鷹。四年政大生涯，不只球技進步，我也學會抗壓、承擔責任。去年在杭州AUBL奪冠且拿下MVP的經驗，讓我更有信心挑戰更高層級的舞台。今日只是新的開始，我會持續努力，不辜負大家對我的期待。」

雄鷹學長林彥廷2023年CBA選秀首輪第3順位被北京紫禁勇士選中，宋昕澔更以狀元身份開啟新旅程，也成旅日學長游艾喆後再一位政大旅外的選手。

一路陪伴兒子成長的「宋爸」宋明俊，今天在CBA選秀現場難掩激動，他說：「看著昕澔一步步走到今天，全家都非常感動。一路上有很多辛苦，但他始終沒有放棄，今天能成為選秀狀元，是他努力換來的成果。我真的很佩服他的堅持！家人最希望的，還是他不忘初心、健康打球，在全新的舞台持續成長。」在苗栗的爺爺奶奶與所有家人，也都關注著今天的CBA選秀。

政大雄鷹總教練陳子威提到，宋昕澔是近年最具代表性的球員之一，「四年來他最大的進步，不只技術，還有成熟度和比賽閱讀能力。從新生到球隊核心，擔任隊長，每一年都能明顯看到他的成長。我相信，CBA只是另一個起點，希望他持續保持努力的態度，在職業舞台證明自己。」

政大雄鷹執行長孫秉宏表示，宋昕澔成為選秀狀元，不只是個人榮耀，也是政大雄鷹長期人才培育成果的重要展現，「我們一直希望提供球員最完整的訓練、教育與國際舞台，讓大家有能力銜接更高層級的職業聯賽。看到昕澔今天圓夢，相信也會激勵更多學弟勇敢追逐夢想。」

本屆CBA選秀共有5名台灣選手報名，分別是林胤軒、李盛新、張俊生、吳志鍇和宋昕澔；除宋昕澔成狀元，張俊生也在第五順位獲新疆隊青睞。

CBA選秀會「狀元」最低年薪50萬人民幣，榜眼40萬，探花35萬，4和5順位20萬，6順位18萬，7順位以後都是15萬人民幣，落選後再簽約最低年薪也是15萬人民幣。