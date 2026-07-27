籃球／國小夏季聯賽8月熱鬧開戰 地主台中52隊參賽創新高

2026全國小學籃球夏季聯賽（EBS）將於8月1日大台中開戰，27日在台中市政府舉辦開賽記者會，今年不僅地主參賽隊數創新高，並遵照運動部建議擴大舉辦社區俱樂部組，讓更多對籃球有興趣的小朋友在盛夏以球會友。

賽事分為男子甲、乙組與女生組，社區俱樂部男生組與女生組，總共135隊與會，其中台中52隊是歷年最多，主辦單位國小體總理事長陳煥修表示，相當感謝大家的參與與分享，才能在當地有這麼大的迴響。

「去年我們將每個比賽場地的空調都安排到好，今年則是增加豐原運動中心，很感謝每個場地與工作人員的努力，更謝謝立法院江副院長（江啟臣）給了我們很多幫助，而且去年3場冠軍賽他陪著我們從頭看到尾，對籃球真的很有熱忱。」陳煥修說。

今天的記者會共有16支球隊與會，江啟臣與往年一樣到場替小選手加油，「很高興又見到大家，大家看起來都已經Ready（準備好）了，感覺得出來有在苦練，歡迎來台中以球會友，在場上開心打球。」

江啟臣表示，很榮幸能連續3年迎接EBS在台中舉辦，「台中對各類運動項目一向很支持，運動就是我們的文化，要讓文化完整就是要做到全齡。籃球在高中有HBL，國中有JHBL，希望在國小端我們能協助培養更多的人材，未來不排除邀請國外球隊來打友誼賽，讓孩子能跟其他國家交流，創造不同的可能性。」

上季將男甲冠軍留在台中的大智國小今年換血，教練邱薇澔表示每一屆的天賦不同，不會給學生衛冕壓力，「我希望他們著重自己本身的發揮，不要跟學長比，要跟自己比賽。」

邱薇澔笑說在台中比賽確實比較幸福，「小朋友到外地容易水土不服，到台北比賽常常感冒，留在台中可以回家休息，有些家長還會幫忙補身體，餵他們喝雞湯，無論是實體還是心靈。」

將升上大智六年級的鄒侑昇是第一次參加EBS，他表示對比賽已經迫不及待，身為得分後衛的他對自己的防守很有信心，「抄到對方球的時候很有成就感，希望可以幫助球隊奪冠，送給爸爸當父親節禮物。」

女生組尋求衛冕的是南投軍團南光國小，今天代表出席的新任助理教練楊智翔表示今年無論男、女生隊狀況都不錯，「去年經驗還是稍有不足，這次的目標就是要打贏去年沒有贏過的球隊，證明自己面對不同的對手，都能展現自己的實力。」

賽事自8月1日展開，當天上午10時的開幕典禮與賽事都將在官方YouTube頻道（https://www.youtube.com/@essa8685）

夏聯即將開戰，小球員對著鏡頭比出充滿信心的手勢。圖／小學體總提供