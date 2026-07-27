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UBA／陳威宇加強個人技能包 拚職籃選秀身價

中央社／ 新北27日電
陳威宇。圖／大專體總提供
陳威宇。圖／大專體總提供

大專籃球聯賽UBA健行科大主力陳威宇，上季結束後並未投身職籃選秀，他今天受訪時表示希望加強個人突破、分球能力，展現更多技能包，等到明年再叩關職籃殿堂。

出身田徑運動世家、身高195公分的陳威宇，媽媽蘇瓊媚是女子七項全能國手，阿姨蘇瓊月更是前女子跳高的全國紀錄保持人，而陳威宇在耳濡目染下也踏上田徑賽場，不過他在大學決定跳脫「舒適圈」，接受正規籃球訓練，並於兩年前改披健行戰袍，逐步打出身手。

上季健行中斷連10年UBA晉級4強後，陳威宇並未選擇挑戰職籃選秀，反而決定續留UBA賽場。他今天接受中央社採訪時自評，前進職籃舞台還有欠缺一些「武器」，所以希望持續精進自身技術，除了維持強項投籃能力，還想再加強突破、分球的能力。

陳威宇補充，不僅要求自己穩定把握好該進的球，更期盼透過休賽季磨練出更多技能包，在新賽季呈現出來，並提到教練劉孟竹也會協助他增強球場理解能力，等到明年再叩關職籃。

即將迎接生涯最後1年的UBA賽季，陳威宇透露，日前右腳出現傷勢，因此目前仍在積極復健，重新建立流失的肌力，並從最基本的發力做起，不過趕上UBA賽季不成問題，最大目標是幫助健行摘下1座冠軍，「雖然在二級有拿過冠軍，但跟一級的感覺還是不一樣。」

籃球 UBA 科大

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