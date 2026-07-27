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超馬／吉爾吉斯高山賽登場 陳彥博首日賽程暫居領先

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣極地超馬運動員陳彥博今天正式展開「吉爾吉斯200公里高山超馬賽」第一站考驗。圖／陳彥博提供
台灣極地超馬運動員陳彥博今天正式展開「吉爾吉斯200公里高山超馬賽」第一站考驗。圖／陳彥博提供

台灣極地超馬運動員陳彥博今天正式展開「吉爾吉斯200公里高山超馬賽」第一站的考驗，面對賽道氣溫飆升至接近攝氏30度高溫、高海拔低氧環境、將近7公斤的完全自給自足負重，以及後半段考驗步伐控制的技術性下坡地形，陳彥博以穩健的策略，以4小時4分42秒順利完賽，目前暫居第一。

吉爾吉斯位於中亞，全國超過9成的國土為天山山脈與帕米爾高原覆蓋，素有「中亞瑞士」之稱。然而，對於台灣運動員而言，吉爾吉斯簽證申請極其不易，不僅在台未設辦事處，更需透過當地官方邀請函（LOI）與極嚴格的行政審查，簽證核發難度極高。陳彥博團隊賽前耗費許多心力克服繁複的入境手續，才得以順利踏上這片美麗的國家。

「吉爾吉斯200公里高山超馬賽」賽事為期5天，總距離約200公里，累積起降超過21000公尺，吸引來自全球頂尖選手參賽，於海拔2000到4000公尺的高山進行，大會規定選手必須「完全自給自足」，自行背負5天賽事所需的生存裝備與每天至少2200大卡的糧食，且賽道不設路線標記，極度考驗參賽者的地圖判讀能力。

第一站賽程全長約32公里，賽道橫跨沙漠平原與遼闊草原，隨後一路爬升至最高點2850公尺。今天賽道氣溫提升至近30度高溫，讓選手們面臨酷熱與低氧的雙重挑戰；賽程後半段為高技術性的陡下坡，面對負重帶來的壓力，身體必須壓低重心，考驗大腿肌群與關節穩定度，直降至七牛山谷(Jeti-Ögüz Valley)。

陳彥博賽前雖經歷水土不服等身體適應挑戰，但首日比賽中仍堅守穩定節奏策略，並順利以4小時04分42秒暫居第一。陳彥博賽前表示，困難的往往不是站上起跑線的那一天，而是日復一日、在沒有人看見的地方，即使疲憊仍選擇堅持完成每一次鍛鍊。今晚選手們將於賽道旁的蒙古包營地休息，準備迎接明天更具挑戰性的第二戰賽程。

陳彥博 吉爾吉斯 籃球

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