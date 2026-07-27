TPBL／特攻補強教練團 美國、挪威助教加入

為積極備戰2026-2027賽季，新北中信特攻籃球隊今天宣佈教練團補強，正式延攬兩位具備豐富國際執教經驗的助理教練，挪威籍教練艾克（Mathias Eckhoff）及美國籍教練奧雪（Chris O’Shea）加入教練團，攜手總教練費雪（Mathias Fischer）打造更具競爭力的團隊，為新賽季注入嶄新能量。

現年57歲的艾克擁有超過20年的執教資歷，目前擔任挪威男子籃球國家隊總教練，自2016年起長期於挪威職業籃球隊貝魯姆籃球俱樂部執教。艾克教練曾率領剛果國家隊男籃闖進2021年非洲籃球錦標賽正賽，亦曾擔任安哥拉、奈及利亞等國家隊助理教練，協助球隊取得2019年世界盃參賽資格、奪下2015年非洲籃球錦標賽冠軍及征戰2016年里約奧運。艾克教練更三度榮獲挪威「年度最佳教練」殊榮，今年更率領挪威男籃挺進2029年歐洲籃球錦標賽資格賽下一階段，展現卓越執教能力。

現年45歲的奧雪於歐洲籃壇累積超過20年執教經驗，曾任德國職業籃球隊波昂電信及奧地利職業籃球隊格蒙登天鵝助理教練，並於此期間與特攻總教練費雪共事，建立深厚合作默契。其後加入奧地利男子籃球國家隊教練團擔任助理教練，2022年接任國家隊總教練，同時擔任奧地利克洛斯特新堡公爵隊總教練，2025-26賽季則來台擔任台南台鋼獵鷹助理教練，對台灣職業籃球環境已有一定程度了解。

特攻總教練費雪說：「隨著我即將展開與特務軍團並肩作戰的新篇章，我非常興奮地宣布艾克與奧雪將正式加入特攻教練團。過去我曾與奧雪共事多年，也與艾克相識已久，我深知他們所具備的卓越職業態度、清晰的戰術思維，以及對比賽毫無保留的投入與熱情。建立一支具備競爭力的球隊，不僅需要實力，更需要建立在信任與共同願景上的教練團，很高興能與兩位教練攜手合作，相信這將為球隊迎接新賽季奠定穩固基礎，我們已經準備好迎接挑戰，全力投入新賽季！」

曾於2017年台北世大運率領挪威男籃來台參賽的艾克表示，很高興再次來到台灣並加入中信特攻，期待很快能與大家見面，「我相信費雪教練、奧雪教練以及整支球隊都已經為新賽季做好準備，也期待能運用自己的經驗協助球隊成長，希望與團隊共同努力，為球隊帶來更多勝利！」

奧雪則表示，很榮幸能加入中信特攻，並再次與費雪攜手合作，「過去我們曾在歐洲共同奮戰，彼此建立深厚的默契，也擁有相同的籃球理念。很期待將自己在歐洲職業聯賽及國家隊累積的經驗帶到特攻，協助球員持續成長，打造更具競爭力的團隊，期待新賽季與線人們一起迎接更多精彩時刻！」