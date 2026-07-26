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籃球／勇士近年成績「不理想」 林志傑當副領隊盼改變

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
林志傑（右一）和田壘（左一）重現經典對決，吳永仁也和林志傑上演連線。記者曾思儒／攝影
林志傑（右一）和田壘（左一）重現經典對決，吳永仁也和林志傑上演連線。記者曾思儒／攝影

今年高掛球鞋的「野獸」林志傑，今天現身啤酒品牌3對3賽事的表演賽，和「少俠」田壘重現經典的「俠獸對決」；剛退役的林志傑體態、身手和過去沒太大變化，他透露樂於嘗試各種運動，接續也將回到台北富邦勇士，希望傳承經驗，讓球隊提早「武裝」，追求更好成績。

林志傑2009年赴中國CBA發展，2019年回台加入台北富邦勇士，2021年到23年助隊締造PLG三連霸，今年宣布正式退役，球團4月更為他在台北小巨蛋舉辦隆重退休賽和引退儀式，當時富邦集團董事長蔡明忠就直接送上聘書，宣布林志傑將成勇士副領隊，繼續擔任球隊的精神領袖。

今天精神奕奕現身表演賽，重現大號三分球招牌的林志傑提到，目前還算是放假間，不過勇士已經開始恢復訓練，最近也會找時間回球隊，看有什麼地方需要幫忙，「反正現在還是以球隊為主，就是看能不能經驗傳承，能不能幫助球隊有更大的成長。」

林志傑坦言，勇士這幾年的成績沒有這麼理想，希望團隊能有不同的思考方式，「雖然都打到冠軍賽，我覺得最後因為冠軍只有一個，所以我希望從這時候開始，球員跟團隊都要開始武裝起來。」

結束超過20年的職業選手身份，林志傑笑說現在作息沒有球員時期嚴謹，但仍會保持身材，也樂於嘗試各種運動，主要抱持開心、享受心情，以及好好陪伴家人。

44歲的林志傑退役後，當年「黃金世代」也全部告別球場，林志傑希望新一代球員打造屬於自己的「黃金世代」，彼此競爭、學習，老將傳承給新秀，幫助團隊更進步的同時也提升自己，讓中華隊和個人都愈來愈好。

林志傑（左）和田壘（右）重現經典對決。記者曾思儒／攝影
林志傑（左）和田壘（右）重現經典對決。記者曾思儒／攝影

林志傑 籃球 田壘

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