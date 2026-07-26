籃球／新竹城市盃3對3 在地品牌組隊奪冠

「風城耀動、城市3耀」新竹城市盃3對3籃球賽，今天進行決賽最終日，牧德科技組成的「MV WARRIORS」以16：15險勝瑞昱半導體，收下企業男子組冠軍，公開男子組則由新竹在地品牌奪冠。

由新竹市政府主辦的「風城耀動、城市3耀」3對3籃球賽，經過185支球隊的預賽，以及颱風影響延期開打的決賽，終於在今天完美落幕，新竹市長高虹安賽後也出席頒獎典禮，親自頒發企業男子組、公開男子組的冠軍獎盃給球隊。

高虹安表示，「籃球博士」鄭志龍有將這次比賽照片傳給國際籃總，沒想到對方看到球場旁的古蹟以及球場帳棚裡有紅綠燈，都感到非常的新奇，而這就是新竹3對3籃球賽的特色，周邊的新竹市政府、新竹市警察局都是百年古蹟，「讓選手來打球之餘，也可以感受到新竹的美。」

企業男子組決賽中，牧德科技組隊參賽的「MV WARRIORS」，靠著出色的默契和外線命中率一路維持領先，儘管對手在比賽時間歸零的同時三分線外出手命中，但最後經裁判確認後認定球進不算，讓「MV WARRIORS」驚險以16：15收下企業公開組冠軍。

「MV WARRIORS」成員之一，同時也是牧德科技客服經理陳名倫開玩笑說：「為了讓現場冠軍有些參與感和刺激感，所以才讓比賽打得這麼接近。」他提到牧德科技本身就有籃球社團，大概20多人參與，其中有6人是體保生，「我們體保生每週大約有2天會在早上6點30分練球，然後8點半再去上班，以此維持體能和手感。」

拿下新竹市首度舉辦的3對3籃球賽冠軍，陳名倫感到非常興奮，「這場比賽不用報名費還有獎金可以拿，今天奪冠後老闆也說會加發獎金，真的是一舉數得。」

男子公開組冠軍賽，「品宅不動產」僅打5分42秒就以21：6大勝「風城梅肉楊」，收下冠軍盃，領隊藍文宏說：「我們是新竹在地的品牌，能夠拿下這次首度舉辦的比賽冠軍，感到非常的榮幸。」

今年首創的親子歡樂組，許多爸媽帶著年滿10歲的小孩一起下場同樂，甚至還有高齡65歲的阿嬤也參戰，前3名依序為「沛田好甜」、「吳所不在」、「親子夢之隊」。

新竹市長高虹安（中）與冠軍球隊合影。圖／新竹市政府提供

新竹市長高虹安（中）頒獎給企業男子組冠軍。圖／新竹市政府提供