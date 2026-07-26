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籃球／俠獸對決再現！林志傑致勝上籃吃掉田壘

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
林志傑（左）和田壘（右）重現經典對決。記者曾思儒／攝影
林志傑（左）和田壘（右）重現經典對決。記者曾思儒／攝影

今年結束23年職業球員生涯的「野獸」林志傑，退休後再回球場就是和「少俠」田壘重現經典的「俠獸對決」，兩人在《Tiger Street 超熱派對》傳奇表演賽正面交鋒，三對三中林志傑先飆進追平三分球再「一打一」吃掉田壘，完成致勝切入，讓台北松山文創園區的球迷們歡聲雷動。

44歲的林志傑今年PLG賽季後高掛球鞋，今天重回賽場，不但和田壘交鋒再現經典，還和台北富邦勇士教練團的成員吳永仁合體，兩人和田壘、林冠綸所屬的少俠隊分庭抗禮，三對三尾聲田壘先飆進三分彈，林志傑馬上回敬底角三分球，最後在全場球迷鼓譟下林志傑面對田壘防守切入完成致勝上籃，率隊以22：20奪勝，讓球迷驚呼連連。

兩人接續還上演3分鐘的一對一對決，林志傑最終以8：7險勝，他賽後笑說感謝品牌邀請，還能和田壘交鋒很榮幸，「非常開心啊，退休以後第一次在球場上打三對三。」

2021年就退休的田壘回應，平常已經很少碰球，今天有機會上場且和林志傑一對一，心情「滿興奮」，他開玩笑說：「時間再下去，這樣的一對一可能就不會再出現了，所以今天很開心，能夠來參加活動，一起打球。」

林志傑（左四）和田壘（右四）領銜表演賽，重現經典對決。記者曾思儒／攝影
林志傑（左四）和田壘（右四）領銜表演賽，重現經典對決。記者曾思儒／攝影

林志傑（右一）和田壘（左一）重現經典對決，吳永仁也和林志傑上演連線。記者曾思儒／攝影
林志傑（右一）和田壘（左一）重現經典對決，吳永仁也和林志傑上演連線。記者曾思儒／攝影

林志傑 籃球 田壘

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