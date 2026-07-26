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TPBL／新北國王迎新面孔 208公分美籍長人加盟

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
洋將坦克夫加盟國王隊。圖／國王隊提供
洋將坦克夫加盟國王隊。圖／國王隊提供

新北國王隊今天宣布新洋將加入，球團簽下擁有豐富旅外經驗的美籍禁區好手坦克夫（Tanner Groves），身高208公分的坦克夫具備優異的禁區護框能力與外線射程，將大幅提升禁衛軍的內線深度與戰術靈活性。

現年26歲的坦克夫，大學時期曾效力於東華盛頓大學與奧克拉荷馬大學，在NCAA期間展現禁區宰制力，不僅曾榮獲年度最佳球員，更於2023年夏天代表雷霆隊征戰NBA夏季聯賽。

進入職業生涯後，坦克夫的足跡遍布歐洲與亞洲聯賽，先後效力於波蘭、德國、中國、澳洲以及日本等聯賽，不僅具備強悍的禁區卡位、爭搶籃板能力，更擁有一手優異的弧頂三分投射能力，是當今現代籃球極為珍貴的延伸型長人。

2025-26賽季坦克夫效力於日本B聯盟一級的佐賀氣球，51場出賽可以繳出18分、8.6籃板以及高達4成6的三分命中率。新北國王總經理毛加恩表示，新洋將是一位戰術執行力很強的球員，不但在禁區能提供對抗與護框能力，更具備拉開進攻空間的外線能力，「這與我們球隊強調球權流動與空間打造的 體系非常符合，相信他的加入能與隊上的本土與洋將發揮強大的化學反應。」

談及自己能為團隊帶來的化學反應，坦克夫說：「只要站上球場，我的目標就是為球隊帶來能量，無論是禁區的卡位，還是得分，我會隨時做好準備，用教練團需要的方式去影響比賽，全力輔佐隊友，一起為國王拿下更多勝利。」

TPBL NCAA 籃球

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