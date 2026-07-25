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籃球／台電盃女籃賽連7年舉辦 最大目的盼推全民運動
第7屆台電盃女子籃球邀請賽今天在東南科大進行開幕典禮，台電副總經理蔡志孟表示，不僅希望提供基層女籃互相交流切磋機會，更期盼推動全民運動精神。
115年台電盃女子籃球邀請賽從7月24日至26日在東南科大登場，邀請國、高中組各5支球隊共襄盛舉，其中包含高中籃球聯賽HBL衛冕軍陽明高中、傳統強權北一女中等，另外國中組部分則有連續6年稱霸國中籃球聯賽JHBL賽場的常勝軍北市民族實中。
蔡志孟今天出席開幕典禮接受媒體聯訪時表示，從2020年開始舉辦女子籃球邀請賽，希望提供基層女籃一個比賽平台，讓她們能透過實戰互相切磋、交流，同時找來自家女子超級籃球聯賽WSBL台電女籃成員助陣，幫助小球員更喜歡這項運動。
蔡志孟補充，台電舉辦這些活動，最大目的是帶出全民運動精神，他秉持「寧願讓小朋友在球場流汗，也不要在家裡吹冷氣」，畢竟運動成績就代表著國力，所以期望讓小朋友從小養成比較強健體魄，甚至未來代表台灣在世界舞台佔有一席之地。
率隊來到台電盃擔任工作人員，台電女籃教練林紀妏則提到，希望基層球員在這個盃賽磨練經驗，並增長技術，然後從中得到養分，之後在HBL舞台繼續發光發熱。
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