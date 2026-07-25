籃球／百年古蹟前開打！新竹3對3籃球決賽登場

「風城耀動、城市3耀」新竹城市盃3對3籃球賽，今天起一連兩天於百年古蹟的新竹市政府前，在封路搭建超過百萬元的籃球舞台登場，共計7組、56隊爭奪最終的冠軍戰資格，寫下新竹市籃球新頁。

今年組別共分為「國中男子組」、「國中女子組」、「高中男子組」、「高中女子組」、「公開女子組」、「企業男子組」、「親子歡樂組」，經過預賽185隊的激戰後，7個組別共決選出56隊參與決賽的隊伍，其中「親子歡樂組」多達12隊激戰，顯見3對3籃球的適合全家大小同樂。

新竹市長高虹安今天出席決賽開幕典禮時透露，

當初「籃球博士」鄭志龍看到新竹市府的百年古蹟，就很希望將3對3籃球能夠推廣到新竹市，非常感謝，中華民國3對3籃球協會首度將比賽辦在新竹市政府前，「今天我們很多球迷朋友都真的非常期待，剛剛在進場的時候，就看到很多爸爸媽媽帶著小朋友，甚至還有長輩也來參加我們的3對3籃球賽，表示這真的是從小到大都可以打的運動。」

高虹安也透露，這次3對3籃球賽的獎盃非常特別，是用竹子製作成籃球背板的獎盃，是十分用心的設計，希望大家除了開心打球外，也能夠努力的將獎牌帶回家。

中華民國3對3協會理事長吳同喬也感謝新竹市政府的幫忙，讓這場比賽可以順利在古蹟前舉辦，「協會成立將近一年半，看到現在越來越多人參與，真的感到非常欣慰。」

吳同喬也強調，希望藉由這次新竹賽事的成功，可以打造一個城市盃籃球賽的雛形，「明年或許就可以朝六都邁進，甚至變成一個巡迴賽，不排除還能以台灣的名義去申請積分，這也是協會要努力的目標。」

受邀出席的「籃球飛人」陳信安笑說，自己從小就是打3對3出身的球員，「這次看到這個規模而且又是在古蹟前打球，心裡非常羨慕，要不是現在年紀大了，一定報名參加。」

陳信安強調，3對3籃球真的非常好玩，既吃體能又很看重技術，而且團隊默契不比5對5籃球差，「我記得小時候每天都從早上9點打到晚上7、8點才回家，那種到處跟人單挑的感覺非常棒。」

新竹3對3籃球決賽大合影。圖／新竹市政府提供

新竹3對3籃球決賽本週末在市府前廣場封路舉辦。圖／新竹市政府提供