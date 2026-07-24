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桌球／暌違多時「回家」作戰 林昀儒、鄭怡靜盼重溫熱情加油聲

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
林昀儒將代表木下Meister東京出賽。記者劉肇育／攝影
林昀儒將代表木下Meister東京出賽。記者劉肇育／攝影

日本桌球職業聯賽T聯賽明天將在新竹縣首次舉行海外開幕戰，吸引眾多國內球迷關注，台灣桌球「沉默刺客」林昀儒與一姊鄭怡靜今天受訪時皆表達對在「主場」出賽的興奮與期待。鄭怡靜更直言，能在家鄉出賽彷彿重溫2017年台北世大運時全場熱烈加油的感動；林昀儒則期許發揮最佳表現，並以接下來的名古屋亞運奪牌為最大目標。

談到難得可以在家鄉球迷面前獻技，林昀儒坦言感覺相當特別，「在台灣比賽氣氛完全不一樣，親朋好友可能都會來，希望能好好享受這種氛圍。」日本頂級賽事首次在台登場，他認為這對國內年輕球迷與選手都是極為新鮮且難得的體驗，讓大家不必遠赴國外就能近距離感受世界級強度的對抗，也盼未來能有更多類似的高規格賽事登台。

面對即將到來的亞運戰場，林昀儒表示，本次亞運他預計專注於雙線作戰，不再像過往三線全開，林昀儒視此為一種全新的嘗試，「不一定說比較輕鬆，但希望能收到更好的效果，目標就是希望能在亞運順利拿下獎牌。」

暌違多年再度於主場登場，鄭怡靜透露心情既興奮又期待。她提到，日本T聯賽本身就有相當高的人氣與對抗性，每場常吸引上千球迷進場，如今開幕戰移師台灣，讓她極為震撼與感動，「這種全場都在幫你加油、感受被支持的力量，感覺應該會非常像2017年的世大運。」

鄭怡靜特別提到，T聯賽的特色不僅節奏明快、每一分都精彩萬分，球員與球迷之間的距離也極為拉近。她希望透過這次海外開幕戰，讓台灣球迷能親身感受日本職業聯賽的震撼魅力與現場熱度。

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